Губернатор ХМАО обратился к землякам после года пребывания на посту

Руслан Кухарук находится на должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа уже целый год. Он поблагодарил земляков за доверие, совместные работу, преодоление трудностей и формирование планов, а также сказал, что трудиться на благо родного региона — большая честь и ответственность.
«Ровно год назад Президент России Владимир Владимирович Путин доверил мне должность исполняющего обязанности Губернатора Югры. Большая честь и ответственность трудиться на благо родного региона... Дорогие земляки, спасибо вам за год, который мы прожили вместе! Вместе преодолевали трудности и формировали планы для развития региона», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что «работать для людей» — не лозунг, а правило, именно поэтому глава региона выстроил открытый диалог с жителями и запустил важные социальные проекты, продолжив укреплять позиции Югры как одного из передовых субъектов страны. За год получилось реализовать несколько самых амбициозных целей и привнести много «маленьких побед», фундаментом которых стали ответственность, искренняя любовь к людям и малой родине. «Убежден, что с каждым годом их будет становиться все больше... Вместе строим настоящее и будущее родного округа!» — подытожил Кухарук.
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