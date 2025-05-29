Политэлита ХМАО подвела итоги работы губернатора Кухарука за год

Политическая элита ХМАО поздравила губернатора Руслана Кухарука с годовщиной назначения, отметив достижения в социальной сфере и поддержке участников СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU на основе публичных заявлений представителей власти.
«Главным приоритетом работы губернатора стала забота о людях. Многие показатели, достигнутые уже сегодня, — результат работы Руслана Николаевича на местах», — заявил председатель окружной думы Борис Хохряков. Он отметил досрочное расселение аварийного жилья и введение 34 мер поддержки семей военнослужащих. В дополнение к этому Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добавила, что Кухарук усовершенствовал систему патриотического воспитания и поддержки участников спецоперации.
Заместитель председателя думы Наталья Западнова акцентировала внимание на образовании: «Без современного качественного и доступного образования невозможны успехи в развитии региона. Отрадно, что за прошедший год открыто несколько крупных образовательных организаций». Также по словам депутата Виктора Сысуна (ЛДПР), подходы власти изменились. «Муниципалитеты не остались один на один с проблемами. Сегодня выстраивается тандем между регионом и районами для решения вопросов югорчан», — заключил Сысун. Также митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поблагодарил губернатора за неизменное внимание к церковно-общественным проектам, пожелав здравия и новых свершений на поприще служения Отечеству.
Руслан URA.RU писало, что Кухарук возглавил ХМАО год назад, и за это время, по оценкам представителей власти и духовенства, отношения между региональной администрацией и епархией заметно укрепились. Губернатор регулярно участвует в крупных церковных мероприятиях.
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