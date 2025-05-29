Власти ХМАО раскрыли, какие изменения ждут школьников с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в школах ХМАО сократят нагрузку на учеников и уберут один предмет из программы обучения 6-х и 7-х классов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Югры.
«С 1 сентября 2025 года в 6-7-х классах обществознание не изучается. В 8-9-х классах число часов, рекомендованных для изучения предмета, остается без изменений — час в неделю», — сказано в сообщении. А количество контрольных и проверочных работ не будет превышать более 10% от всего учебного времени.
Кроме того, в школах появятся новые учебники по «Истории». А с 1 сентября 2026 года в учебных заведениях планируют ввести новый предмет «Духовно-нравственная культура России» и изучение обществознания только с 9-ого класса.
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