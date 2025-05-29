Домофон за 7,5 миллионов рублей: мошенники украли у жительницы ХМАО крупную сумму

В Нефтеюганском районе ХМАО полиция возбудила уголовное дело после того, как 50-летняя местная жительница перевела мошенникам почти 7,5 миллиона рублей. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником сервиса по установке домофонов, убедил назвать код из смс-сообщения, сообщили в ГУ МВД России по ХМАо.
«Заявительнице... поступил звонок в один из мессенджеров. Звонивший... сообщил, что будет заниматься установкой нового домофона. Чтобы быстро активировать новое устройство незнакомец попросил назвать код из смс-сообщения... Югорчанке пришло сообщение с неизвестного номера об осуществлении входа в ее учетную запись портала Госуслуг. Женщина перезвонила на этот номер, ей ответил мужчина, представившийся „сотрудником Роскомнадзора“, и убедил перевести все сбережения на „безопасные счета“» — написано на сайте ведомства.
Следуя инструкциям злоумышленников, женщина в течение нескольких дней снимала наличные, брала кредит и переводила различные суммы на продиктованные счета. Ущерб составил 7 424 000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ХМАО мошенники притворяются коммунальщиками и просят назвать код из СМС якобы для передачи новых ключей от домофона, тем самым получая доступ к «Госуслугам». Югорчан предупредили, что сообщать по телефону какие-либо коды из СМС нельзя.
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