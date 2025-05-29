Врачи ХМАО нашли для лечения рака российский аналог импортных лекарств

В Югре врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска с начала года применяют вместо норвежского лекарства отечественный препарат Радий-223. Проведено уже 30 курсов терапии новым средством, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«На протяжении шести лет мы применяли радий от норвежского производителя. С января активно используем отечественный препарат Радий-223, разработанный в Уральском федеральном университете для лечения рака предстательной железы», — сообщили в ведомстве. За это время проведено уже 30 курсов терапии новым средством, его эффективность подтверждена.
Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала одной из первых в России, где внедрили этот метод лечения. Отмечается, что радиофармацевтический препарат ничем не уступает западному аналогу. «Препарат ничем не отличается от норвежского. Также он экономически выгоден, сложностей с доставкой не возникает», —прокомментировал заведующий отделением медицинской физики окружной больницы. Никита Асеев.
Применение препарата позволяет уменьшить болевой синдром у пациентов с раком предстательной железы. Также лекарство замедляет рост опухоли и продлевает жизнь.
Ранее URA.RU сообщало о наиболее распространенных видах рака у югорчан. Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!