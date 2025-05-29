29 мая 2025

Врачи ХМАО нашли для лечения рака российский аналог импортных лекарств

Врачи ХМАО используют для лечения рака российский препарат Радий-233
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский препарат для лечения рака ничуть не уступает западным лекарствам
Российский препарат для лечения рака ничуть не уступает западным лекарствам Фото:

В Югре врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска с начала года применяют вместо норвежского лекарства отечественный препарат Радий-223. Проведено уже 30 курсов терапии новым средством, сообщили в окружном департаменте здравоохранения. 

«На протяжении шести лет мы применяли радий от норвежского производителя. С января активно используем отечественный препарат Радий-223, разработанный в Уральском федеральном университете для лечения рака предстательной железы», — сообщили в ведомстве. За это время проведено уже 30 курсов терапии новым средством, его эффективность подтверждена.

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала одной из первых в России, где внедрили этот метод лечения. Отмечается, что радиофармацевтический препарат ничем не уступает западному аналогу. «Препарат ничем не отличается от норвежского. Также он экономически выгоден, сложностей с доставкой не возникает», —прокомментировал заведующий отделением медицинской физики окружной больницы. Никита Асеев.

Применение препарата позволяет уменьшить болевой синдром у пациентов с раком предстательной железы. Также лекарство замедляет рост опухоли и продлевает жизнь.

Ранее URA.RU сообщало о наиболее распространенных видах рака у югорчан. Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска с начала года применяют вместо норвежского лекарства отечественный препарат Радий-223. Проведено уже 30 курсов терапии новым средством, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.  «На протяжении шести лет мы применяли радий от норвежского производителя. С января активно используем отечественный препарат Радий-223, разработанный в Уральском федеральном университете для лечения рака предстательной железы», — сообщили в ведомстве. За это время проведено уже 30 курсов терапии новым средством, его эффективность подтверждена. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска стала одной из первых в России, где внедрили этот метод лечения. Отмечается, что радиофармацевтический препарат ничем не уступает западному аналогу. «Препарат ничем не отличается от норвежского. Также он экономически выгоден, сложностей с доставкой не возникает», —прокомментировал заведующий отделением медицинской физики окружной больницы. Никита Асеев. Применение препарата позволяет уменьшить болевой синдром у пациентов с раком предстательной железы. Также лекарство замедляет рост опухоли и продлевает жизнь. Ранее URA.RU сообщало о наиболее распространенных видах рака у югорчан. Самые распространенные виды рака у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин преобладает рак молочной железы, затем рак толстого кишечника и рак кожи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...