В Ханты-Мансийске местные жители жаловались на огромные ямы на дроге по улице Доронина, которые, по их словам, остались после дорожных работ. Корреспондент URA.RU обратился в мэрию города, где ответили, что на месте, о котором беспокоились жители, уже произведена отсыпка.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, эксплуатирующей организацией приняты временные меры по устранению провалов дорожного покрытия путем отсыпки асфальтогранулянтом (асфальтной крошкой). Работы выполнялись повторно 28 мая 2025 года», — сообщили в ведомстве.
Там также пояснили, что основательный ремонт этой дороги запланирован на июнь 2025 года. Помимо этого, работы проведут еще на 23 участках городских улиц. Их общая площадь составит 219 тысяч квадратных метров, а протяженность — 24 километра.
Ранее URA.RU сообщало, что с наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по ремонту дорожного полотна. В планах провести обновление покрытий на улицах Строителей, Кирова, Индустриальной, Доронина, Сирина, а также на кольцевом пересечении Самаровской и Объездной дорог.
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