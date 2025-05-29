В ХМАО силовики пять дней разыскивают пропавшего в лесу вахтовика из Свердловской области

В Советском районе в Эсском лесничестве пропал вахтовик из Свердловской области Алексей Роговенко. Его поисками занимается полиция, МЧС, Центроспас и отдел по делам ГО и ЧС администрации района.
«Мужчина ушел в сланцах, легко одетым рано утром 25 мая и пропал. Его отсутствие заметили только днем, продолжаются поиски», — рассказал URA.RU инсайдер из силовых структур. По словам источника, мужчина не был замечен в девиантном поведении и мог заблудиться.
В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что поиски мужчины продолжаются. Ориентировку на вахтовика также опубликовало сообщество в соцсети «Вконтакте» «Гражданская защита населения Советского района»:
«Приметы: рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет: шорты черного цвета, рубашку серого цвета, резиновые сланцы», — пишет сообщество в соцсети.
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