29 мая 2025

В ХМАО силовики пять дней разыскивают пропавшего в лесу вахтовика из Свердловской области

В лесу ХМАО пропал вахтовик из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики пять дней ищут вахтовика, пропавшего в лесу в Советском районе
Силовики пять дней ищут вахтовика, пропавшего в лесу в Советском районе Фото:

В Советском районе в Эсском лесничестве пропал вахтовик из Свердловской области Алексей Роговенко. Его поисками занимается полиция, МЧС, Центроспас и отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

«Мужчина ушел в сланцах, легко одетым рано утром 25 мая и пропал. Его отсутствие заметили только днем, продолжаются поиски», — рассказал URA.RU инсайдер из силовых структур. По словам источника, мужчина не был замечен в девиантном поведении и мог заблудиться.

В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что поиски мужчины продолжаются. Ориентировку на вахтовика также опубликовало сообщество в соцсети «Вконтакте» «Гражданская защита населения Советского района»:

«Приметы: рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет: шорты черного цвета, рубашку серого цвета, резиновые сланцы», — пишет сообщество в соцсети.

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В Советском районе в Эсском лесничестве пропал вахтовик из Свердловской области Алексей Роговенко. Его поисками занимается полиция, МЧС, Центроспас и отдел по делам ГО и ЧС администрации района. «Мужчина ушел в сланцах, легко одетым рано утром 25 мая и пропал. Его отсутствие заметили только днем, продолжаются поиски», — рассказал URA.RU инсайдер из силовых структур. По словам источника, мужчина не был замечен в девиантном поведении и мог заблудиться. В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что поиски мужчины продолжаются. Ориентировку на вахтовика также опубликовало сообщество в соцсети «Вконтакте» «Гражданская защита населения Советского района»: «Приметы: рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. Был одет: шорты черного цвета, рубашку серого цвета, резиновые сланцы», — пишет сообщество в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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