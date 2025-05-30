Неизвестные факты о губернаторе ХМАО: как проходит рабочий день Кухарука

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук разместил в рабочем кабинете фото со встречи с президентом Владимиром Путиным, сделанное 30 мая 2024 года, когда глава государства предложил ему возглавить регион. Что еще хранится в кабинете, о рабочем графике главы региона, его предпочтениях в еде и хобби — в материале URA.RU.
«Кухарук не произвел особых изменений в рабочем кабинете после отставки Натальи Комаровой. Лишь расставил личные вещи. Среди них сувениры от югорчан, которые служат в зоне СВО. А с недавних пор и плетеная корзинка, которую вручила ему ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кирилловна Зубкова. И, конечно же, совместное фото с главой государства. Та встреча с Путиным год назад была для него судьбоносной. Руслан Николаевич хранит о ней память», — рассказал источник в окружении главы региона.
На работу в окружное правительство губернатор приезжает к семи утра. И редко покидает Белый дом раньше 23 часов вечера. «Бывает, что совещания могут затянуть и до полуночи. В общем, если, проходя у Дома правительства, вы заметите свет в окне, с высокой долей вероятности это будет кабинет главы региона», — рассказывают очевидцы.
Обедает Кухарук на рабочем месте. У него к кабинету пристроена комната отдыха, как и у любого большого руководителя. Еду ему приносят в контейнерах из правительственной столовой. «Ничего необычного. Пюре с котлетами — стандартный набор», — отмечают инсайдеры.
Губернатор Югры оказался сладкоежкой. У него в рабочем кабинете стоит ваза с конфетами, которые он поглощает в течение рабочего дня. Как говорят в окружении губернатора, Кухарук — большой поклонник кофе. Предпочитает американо. При наличии свободного времени, может зайти за любимым напитком в какую-нибудь из городских кофеен. Или даже купить кофе в подземном переходе.
За год работы в Югре Кухарук пока так и не пристрастился ни к рыбалке, ни к охоте. «Но возможно, вся проблема в дефиците времени и в перспективе губернатор распробует все прелести сибирских увлечений», — предполагает источник в политическом истеблишменте ХМАО.
Зато глава региона полюбил хоккей и стал настоящим фанатом ХК «Югра». Он по возможности старается не пропускать ни одного домашнего матча команды. «В начале мая он был в командировке в Урае. Самолет приземлился в Ханты-Мансийске примерно за 20 минут до начала игры. Руслан Николаевич отправил на стадион сразу из аэропорта», — делится собеседник.
Кухарук — человек верующий. За этот год он выстроил крепкие и уважительные взаимоотношения с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Как православный христианин, старается соблюдать все ограничения во время Великого поста.
У Кухарука уже собралась приличная коллекция мерча с югорскими брендами. Он с удовольствием приобретает его для себя и своих близких. На кинофестивале «Дух огня» он приобрел голубой галстук из капсульной коллекции. Теперь это одна из любимых вещей в его гардеробе.
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