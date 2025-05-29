В ХМАО на торги выставлено общежитие банкротной строительной компании «АК НРСУ» в Нижневартовске (ХМАО), которая участвовала в обустройстве новых микрорайонов города. Цена за весь дом составляет порядка трех миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. Примерно столько стоит новая однокомнатная квартира в ХМАО.
«Имущество реализуется поэтажно: первый этаж — это склад с зарегистрированным правом собственности, текущая цена на него 1,9 миллиона рублей. Второй этаж — бывшее общежитие на 132,3 кв. м — продается за 959 тысяч рублей», — рассказал агентству организатор торгов.
Общежитие находится в старой части города. Имущество принадлежало компании, занимавшейся строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сетей, водных и прочих сооружений. Также она проводила демонтаж зданий и подготовку строительных площадок. Организация участвовала, в частности, в модернизации канализационной системы в новых районах Нижневартовска. В последние годы компания столкнулась с финансовыми трудностями и была признана банкротом.
Ранее URA.RU писало, что дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в одном из поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей.
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