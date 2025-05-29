29 мая 2025

В ХМАО поймали рэкетиров, вымогавших деньги у жителей

В Сургуте задержали рэкетиров, шантажировавших и грабивших горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте задержали грабителей, похитивших у жителей на 180 тысяч рублей
В Сургуте задержали грабителей, похитивших у жителей на 180 тысяч рублей Фото:

В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали трех местных жителей по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Преступная группировка под угрозой насилия похитила у двух сургутян более 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Злоумышленники 1997, 1998 и 2001 годов рождения познакомились с 23-летним молодым человеком и, угрожая ему физической расправой, принудили его взять микрозаймы на сумму 30 тысяч рублей, после чего присвоили деньги. Еще 36 тысяч рублей он взял в долг у родственников и друзей», — сообщили в полиции.

Кроме того, сообщники напали на приятеля пострадавшего, у которого аналогичным способом отобрали около 120 тысяч рублей. В ходе обыска автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли пистолет, который, по версии следствия, использовался для запугивания жертв.

В ведомстве уточнили, что все трое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы: один за кражи и незаконный сбыт наркотиков, двое других за имущественные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Два фигуранта заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд приговорил к лишению свободы членов ОПГ, промышлявшую рэкетом. В течение девяти лет члены ОПГ вымогали у местных бизнесменов деньги под угрозой применения насилия, предлагая в обмен так называемую «крышу».

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В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали трех местных жителей по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Преступная группировка под угрозой насилия похитила у двух сургутян более 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Злоумышленники 1997, 1998 и 2001 годов рождения познакомились с 23-летним молодым человеком и, угрожая ему физической расправой, принудили его взять микрозаймы на сумму 30 тысяч рублей, после чего присвоили деньги. Еще 36 тысяч рублей он взял в долг у родственников и друзей», — сообщили в полиции. Кроме того, сообщники напали на приятеля пострадавшего, у которого аналогичным способом отобрали около 120 тысяч рублей. В ходе обыска автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли пистолет, который, по версии следствия, использовался для запугивания жертв. В ведомстве уточнили, что все трое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы: один за кражи и незаконный сбыт наркотиков, двое других за имущественные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Два фигуранта заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд приговорил к лишению свободы членов ОПГ, промышлявшую рэкетом. В течение девяти лет члены ОПГ вымогали у местных бизнесменов деньги под угрозой применения насилия, предлагая в обмен так называемую «крышу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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