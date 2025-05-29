В ХМАО поймали рэкетиров, вымогавших деньги у жителей

В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали трех местных жителей по подозрению в совершении серии разбойных нападений. Преступная группировка под угрозой насилия похитила у двух сургутян более 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Злоумышленники 1997, 1998 и 2001 годов рождения познакомились с 23-летним молодым человеком и, угрожая ему физической расправой, принудили его взять микрозаймы на сумму 30 тысяч рублей, после чего присвоили деньги. Еще 36 тысяч рублей он взял в долг у родственников и друзей», — сообщили в полиции.
Кроме того, сообщники напали на приятеля пострадавшего, у которого аналогичным способом отобрали около 120 тысяч рублей. В ходе обыска автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли пистолет, который, по версии следствия, использовался для запугивания жертв.
В ведомстве уточнили, что все трое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы: один за кражи и незаконный сбыт наркотиков, двое других за имущественные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Два фигуранта заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд приговорил к лишению свободы членов ОПГ, промышлявшую рэкетом. В течение девяти лет члены ОПГ вымогали у местных бизнесменов деньги под угрозой применения насилия, предлагая в обмен так называемую «крышу».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!