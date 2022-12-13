Нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко выступила на съезде Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN) в Сингапуре. Она рассказала об опыте хирургического лечение редкой патологии позвоночника у детей, сообщили в пресс-службе Центра.
«В докладах курганского нейрохирурга были затронуты темы: хирургического лечения спинальных стенозов на фоне мукополисахаридоза; особенности оперативного лечения редкой патологии — врожденной шейно-грудной дислокации и врожденной аномалии позвоночного канала и спинного мозга — Spina bifida. В России всего пять активных членов ISPN, один из которых — к. м. н., нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко», — говорится в сообщении Центра Илизарова.
Всего в 48-м съезде детских нейрохирургов, который прошел в декабре в Сингапуре, приняли участие более 500 врачей из разных стран. Ученые предлагали обогащать продукты питания в развивающихся странах фолиевой кислотой, что могло бы способствовать предотвращению развития пороков спинного мозга у плода. Также ведущие нейрохирурги мира обсуждали лечение отдаленных последствий Spina bifida, липом спинного мозга, гидроцефалии, аномалии Киари, сирингомиелии, краниосиностозов, опухолей головного мозга и эпилепсии у детей. Опыт лечения сложнейшей спинальной нейрохирургической патологии у маленьких пациентов на базе Центра Илизарова вызвал большой интерес у зарубежных коллег и получил много положительных отзывов.
В Центре Илизарова отмечают, что врачи детского отделения Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Ольга Сергеенко и Полина Очирова пятый год подряд принимают участие в ежегодных научных конференциях Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN). Они активно участвуют в его деятельности, направленной на улучшение качества нейрохирургической помощи по всему миру.
Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
Врач Центра Илизарова Ольга Сергеенко выступила на съезде детских нейрохирургов в Сингапуре, где представила свою работу по лечению врожденных аномалий позвоночника у детей
фото: ilizarov.ru
В Центре Илизарова (г. Курган) лечат детей с врожденной шейно0грудной дислокацией и аномалией позвоночного канала и спинного мозга — Spina bifida
фото: ilizarov.ru
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Нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко выступила на съезде Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN) в Сингапуре. Она рассказала об опыте хирургического лечение редкой патологии позвоночника у детей, сообщили в пресс-службе Центра. «В докладах курганского нейрохирурга были затронуты темы: хирургического лечения спинальных стенозов на фоне мукополисахаридоза; особенности оперативного лечения редкой патологии — врожденной шейно-грудной дислокации и врожденной аномалии позвоночного канала и спинного мозга — Spina bifida. В России всего пять активных членов ISPN, один из которых — к. м. н., нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко», — говорится в сообщении Центра Илизарова. Всего в 48-м съезде детских нейрохирургов, который прошел в декабре в Сингапуре, приняли участие более 500 врачей из разных стран. Ученые предлагали обогащать продукты питания в развивающихся странах фолиевой кислотой, что могло бы способствовать предотвращению развития пороков спинного мозга у плода. Также ведущие нейрохирурги мира обсуждали лечение отдаленных последствий Spina bifida, липом спинного мозга, гидроцефалии, аномалии Киари, сирингомиелии, краниосиностозов, опухолей головного мозга и эпилепсии у детей. Опыт лечения сложнейшей спинальной нейрохирургической патологии у маленьких пациентов на базе Центра Илизарова вызвал большой интерес у зарубежных коллег и получил много положительных отзывов. В Центре Илизарова отмечают, что врачи детского отделения Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Ольга Сергеенко и Полина Очирова пятый год подряд принимают участие в ежегодных научных конференциях Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN). Они активно участвуют в его деятельности, направленной на улучшение качества нейрохирургической помощи по всему миру. URA.RU писало, что врач из Кургана представил научную работу на конгрессе в Сочи. Молодой ученый из Центра Илизарова Евгений Горбач занимается разработкой биодеградируемых имплантатов из искусственного материала для замещения дефектов суставов. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.