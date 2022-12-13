Нейрохирург Ольга Сергеенко из Кургана рассказала об опыте лечения врожденной патологии позвоночника у детей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко выступила на съезде Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN) в Сингапуре. Она рассказала об опыте хирургического лечение редкой патологии позвоночника у детей, сообщили в пресс-службе Центра.

«В докладах курганского нейрохирурга были затронуты темы: хирургического лечения спинальных стенозов на фоне мукополисахаридоза; особенности оперативного лечения редкой патологии — врожденной шейно-грудной дислокации и врожденной аномалии позвоночного канала и спинного мозга — Spina bifida. В России всего пять активных членов ISPN, один из которых — к. м. н., нейрохирург Центра Илизарова Ольга Сергеенко», — говорится в сообщении Центра Илизарова.

Всего в 48-м съезде детских нейрохирургов, который прошел в декабре в Сингапуре, приняли участие более 500 врачей из разных стран. Ученые предлагали обогащать продукты питания в развивающихся странах фолиевой кислотой, что могло бы способствовать предотвращению развития пороков спинного мозга у плода. Также ведущие нейрохирурги мира обсуждали лечение отдаленных последствий Spina bifida, липом спинного мозга, гидроцефалии, аномалии Киари, сирингомиелии, краниосиностозов, опухолей головного мозга и эпилепсии у детей. Опыт лечения сложнейшей спинальной нейрохирургической патологии у маленьких пациентов на базе Центра Илизарова вызвал большой интерес у зарубежных коллег и получил много положительных отзывов.

В Центре Илизарова отмечают, что врачи детского отделения Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Ольга Сергеенко и Полина Очирова пятый год подряд принимают участие в ежегодных научных конференциях Международного сообщества детских нейрохирургов (ISPN). Они активно участвуют в его деятельности, направленной на улучшение качества нейрохирургической помощи по всему миру.

URA.RU писало, что врач из Кургана представил научную работу на конгрессе в Сочи. Молодой ученый из Центра Илизарова Евгений Горбач занимается разработкой биодеградируемых имплантатов из искусственного материала для замещения дефектов суставов.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Врач Центра Илизарова Ольга Сергеенко выступила на съезде детских нейрохирургов в Сингапуре, где представила свою работу по лечению врожденных аномалий позвоночника у детей фото: ilizarov.ru

В Центре Илизарова (г. Курган) лечат детей с врожденной шейно0грудной дислокацией и аномалией позвоночного канала и спинного мозга — Spina bifida фото: ilizarov.ru