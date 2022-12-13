Житель Тюменской области получил срок за массовую кражу коров

Житель Тюменской области украл 52 коровы, на 1,8 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ялуторовска (Тюменская область) за два месяца украл 52 коровы, за что его на 4,5 года отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В Ялуторовске вынесен приговор по уголовному делу о краже 52 коров. В апреле — мае 2022 года обвиняемый похитил крупнорогатый скот (коров, быков, телят). Животные были на вольном выпасе, заходили на задний двор преступника, а он загонял их в загон, а затем продавал», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Таким образом 34-летний мужчина нанес двум владельцам скота ущерб на 1,8 млн рублей. Судили его за кражу, совершенную в крупном размере. По итогу ялуторовчанин получил 4,5 года лишения свободы. Он также должен выплатить потерпевшим 1,3 млн рублей: часть коров (18 голов) удалось вернуть владельцам на этапе расследования.