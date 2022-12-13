В Тюмени детям на неделю запретили посещать школы и кружки

В Тюмени школьников переводят на дистанционное обучение

Неделю дети будут учиться в онлайне, а часть секций перестанут работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы Тюмени с 15 по 23 декабря перейдут на дистанционное обучение, а учреждения дополнительного образования, частично, перестанут работать вовсе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«С 15 по 23 декабря все школы Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении инфоцентра, размещенного в его telegram-канале.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени наблюдается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В связи с этим медики переносят даты профилактических осмотров для детей.