13 декабря 2022

В Тюмени детям на неделю запретили посещать школы и кружки

В Тюмени школьников переводят на дистанционное обучение
© Служба новостей «URA.RU»
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Неделю дети будут учиться в онлайне, а часть секций перестанут работать Фото:

Школы Тюмени с 15 по 23 декабря перейдут на дистанционное обучение, а учреждения дополнительного образования, частично, перестанут работать вовсе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«С 15 по 23 декабря все школы Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении инфоцентра, размещенного в его telegram-канале.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени наблюдается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В связи с этим медики переносят даты профилактических осмотров для детей.

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Школы Тюмени с 15 по 23 декабря перейдут на дистанционное обучение, а учреждения дополнительного образования, частично, перестанут работать вовсе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «С 15 по 23 декабря все школы Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии», — говорится в сообщении инфоцентра, размещенного в его telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени наблюдается превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ. В связи с этим медики переносят даты профилактических осмотров для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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