Врачи напугали тюменцев тяжелыми последствиями самолечения

По словам врачей, больной не сможет самостоятельно отличить грипп, ОРВИ и короновирус Фото: Илья Московец © URA.RU

Самостоятельное лечение может обернуться тяжелыми последствиями для организма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Осложнения, вызванные после перенесенной инфекции, сказываются на человеке сильнее, чем сама болезнь

«Самостоятельно мы не можем отличить грипп от коронавируса или другой ОРВИ. Вы же можете не понять тяжесть состояния и тот же грипп, перенося на ногах, обернется для вас тяжелыми последствиями. Основное предостережение в том, что некоторые респираторные инфекции страшны не сами по себе, а последующими осложнениями», — передает слова заведующей отделением неотложной помощи взрослому населению городской поликлиники №12 Татьяны Макуха департамент здравоохранения.

Врач рассказала о том, что допустимо делать больному до прихода врача. В первую очередь, заболевший не должен пренебрегать постельным и питьевым режимом. Допустим и ряд медикаментозных средств: «Сосудосуживающие капли в нос — для облегчения дыхания; жаропонижающие — при температуре выше 38,5; обильное питье — вода, морсы, слабоминерализованная минеральная вода, несладкий чай с лимоном», — добавляют в ведомстве.

Как ранее сообщало областное управление Роспотребнадзора, с 5 декабря по 11 декабря в регионе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%. Из-за повышенной заболеваемости школы Тюмени с 15 по 23 декабря перейдут на дистанционное обучение, а учреждения дополнительного образования, частично, перестанут работать вовсе.