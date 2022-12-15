В село ЯНАО ищут зубного врача на зарплату в 216 тысяч рублей

16 декабря 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Заработная плата врача составит от 60 000 до 216 000 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Мужевскую центрально районную больницу ЯНАО ищут зубного врача, которому готовы платить до 216 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте медучреждения. «На постоянную работу требуется зубной врач. Заработная плата от 60 000 до 216 000 рублей. Структурное подразделение: Шурышкарская врачебная амбулатория», — говорится в сообщении. Также в списке вакансий зубному технику предлагают трудоустройство на неполную ставку. В таком случае специалисту обещают зарплату от 28 000 до 57 000 рублей. Медикам предлагают трудоустройство по всем правилам, в том числе и оплатить проезд сотрудника и его членов семьи. Ранее в больницу Красноселькупского района требовался заместитель главврача по клинико-экспертной работе. Медику готовы были платить от 161 837 до 213 625 рублей.

В Мужевскую центрально районную больницу ЯНАО ищут зубного врача, которому готовы платить до 216 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте медучреждения. «На постоянную работу требуется зубной врач. Заработная плата от 60 000 до 216 000 рублей. Структурное подразделение: Шурышкарская врачебная амбулатория», — говорится в сообщении. Также в списке вакансий зубному технику предлагают трудоустройство на неполную ставку. В таком случае специалисту обещают зарплату от 28 000 до 57 000 рублей. Медикам предлагают трудоустройство по всем правилам, в том числе и оплатить проезд сотрудника и его членов семьи. Ранее в больницу Красноселькупского района требовался заместитель главврача по клинико-экспертной работе. Медику готовы были платить от 161 837 до 213 625 рублей.