Курганцы признались, что испытывают проблемы в личной жизни

Треть жителей Кургана хотят наладить личную жизнь в 2023 году

17 декабря 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Треть курганцев признались, что хотят наладить личную жизнь в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше половины жителей Кургана считают, что не испытывают проблем в личной жизни. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. В опросе о новогодних пожеланиях приняли участие представители экономически активного населения города. «Чаще всего курганцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 30% опрошенных. Почти столько же (28%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 23% респондентов хотят заняться своим образованием и уделять больше внимания близким», — указано в исследовании. Среди популярных пожеланий также числятся: смена места жительства, занятие спортом и ремонт. Кроме того курганцы хотят больше отдыхать, в 2023 году изменить свой взгляд на происходящее в мире, отказаться от вредных привычек, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться. Каждый одиннадцатый житель Кургана мечтает изменить круг друзей. И лишь 5% опрошенных готовы оставить все, как есть. URA.RU писало ранее, что горожане стали чаще покупать различную электронику в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщили продавцы-консультанты местных магазинов.

Больше половины жителей Кургана считают, что не испытывают проблем в личной жизни. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. В опросе о новогодних пожеланиях приняли участие представители экономически активного населения города. «Чаще всего курганцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 30% опрошенных. Почти столько же (28%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 23% респондентов хотят заняться своим образованием и уделять больше внимания близким», — указано в исследовании. Среди популярных пожеланий также числятся: смена места жительства, занятие спортом и ремонт. Кроме того курганцы хотят больше отдыхать, в 2023 году изменить свой взгляд на происходящее в мире, отказаться от вредных привычек, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться. Каждый одиннадцатый житель Кургана мечтает изменить круг друзей. И лишь 5% опрошенных готовы оставить все, как есть. URA.RU писало ранее, что горожане стали чаще покупать различную электронику в качестве подарков на Новый год. Об этом сообщили продавцы-консультанты местных магазинов.