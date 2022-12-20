На тюменской трассе в ДТП погиб ребенок

Ребенок не пережил столкновение, в которое на встречке попал автомобиль (архивное фото) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU

Семилетний мальчик погиб в аварии, случившейся на дороге из Армизона в Бердюжье (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В легковом автомобиле ехали двое взрослых и двое семилетних детей. Дети доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мальчика не удалось спасти, он умер», — сообщили в пресс-службе.

Второй несовершеннолетней оказывают помощь медики. Предварительно, LADA выехала на встречную полосу, где и врезалась в УАЗ.