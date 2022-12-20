20 декабря 2022

На тюменской трассе в ДТП погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
Ребенок не пережил столкновение, в которое на встречке попал автомобиль (архивное фото) Фото:

Семилетний мальчик погиб в аварии, случившейся на дороге из Армизона в Бердюжье (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В легковом автомобиле ехали двое взрослых и двое семилетних детей. Дети доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мальчика не удалось спасти, он умер», — сообщили в пресс-службе.

Второй несовершеннолетней оказывают помощь медики. Предварительно, LADA выехала на встречную полосу, где и врезалась в УАЗ.

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Семилетний мальчик погиб в аварии, случившейся на дороге из Армизона в Бердюжье (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «LADA и УАЗ столкнулись на седьмом километре автодороги Армизон-Бердюжье. В легковом автомобиле ехали двое взрослых и двое семилетних детей. Дети доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Мальчика не удалось спасти, он умер», — сообщили в пресс-службе. Второй несовершеннолетней оказывают помощь медики. Предварительно, LADA выехала на встречную полосу, где и врезалась в УАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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