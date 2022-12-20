20 декабря 2022
19 декабря 2022

Работнику аптеки в ЯНАО бизнесмен два месяца не выплачивал зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, аптека, класс, фармацевт, химическая лаборатория, провизор
Прокуратура помогла женщине получить свои деньги Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату женщине, которая работала провизором. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, суд удовлетворил направленное прокурором исковое заявление и обязал бизнесмена выплатить задолженность.

«Прокурором направлено в суд исковое заявление о признании сложившихся отношений трудовыми, взыскании в пользу работника заработной платы в размере 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора.

Отмечается, что работодатели обязали внести информацию в трудовую книжку сотрудника. Апелляционную жалобу бизнесмена суд не удовлетворил. Прокуратура контролирует выполнение вынесенного решения.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплату 226 сотрудникам. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату женщине, которая работала провизором. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, суд удовлетворил направленное прокурором исковое заявление и обязал бизнесмена выплатить задолженность. «Прокурором направлено в суд исковое заявление о признании сложившихся отношений трудовыми, взыскании в пользу работника заработной платы в размере 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора. Отмечается, что работодатели обязали внести информацию в трудовую книжку сотрудника. Апелляционную жалобу бизнесмена суд не удовлетворил. Прокуратура контролирует выполнение вынесенного решения. Ранее URA.RU рассказывало, что компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплату 226 сотрудникам. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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