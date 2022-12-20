Работнику аптеки в ЯНАО бизнесмен два месяца не выплачивал зарплату 21 декабря 2022 в 16:11 Размер текста - 17 + Прокуратура помогла женщине получить свои деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату женщине, которая работала провизором. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, суд удовлетворил направленное прокурором исковое заявление и обязал бизнесмена выплатить задолженность. «Прокурором направлено в суд исковое заявление о признании сложившихся отношений трудовыми, взыскании в пользу работника заработной платы в размере 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора. Отмечается, что работодатели обязали внести информацию в трудовую книжку сотрудника. Апелляционную жалобу бизнесмена суд не удовлетворил. Прокуратура контролирует выполнение вынесенного решения. Ранее URA.RU рассказывало, что компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплату 226 сотрудникам. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. В поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату женщине, которая работала провизором. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, суд удовлетворил направленное прокурором исковое заявление и обязал бизнесмена выплатить задолженность. «Прокурором направлено в суд исковое заявление о признании сложившихся отношений трудовыми, взыскании в пользу работника заработной платы в размере 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора. Отмечается, что работодатели обязали внести информацию в трудовую книжку сотрудника. Апелляционную жалобу бизнесмена суд не удовлетворил. Прокуратура контролирует выполнение вынесенного решения. Ранее URA.RU рассказывало, что компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплату 226 сотрудникам. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям