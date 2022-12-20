Работнику аптеки в ЯНАО бизнесмен два месяца не выплачивал зарплату

В поселке Тазовский (ЯНАО) индивидуальный предприниматель в течении двух месяцев не выплачивал зарплату женщине, которая работала провизором. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, суд удовлетворил направленное прокурором исковое заявление и обязал бизнесмена выплатить задолженность.
«Прокурором направлено в суд исковое заявление о признании сложившихся отношений трудовыми, взыскании в пользу работника заработной платы в размере 130 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора.
Отмечается, что работодатели обязали внести информацию в трудовую книжку сотрудника. Апелляционную жалобу бизнесмена суд не удовлетворил. Прокуратура контролирует выполнение вынесенного решения.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплату 226 сотрудникам. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.
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