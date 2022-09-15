15 сентября 2022
14 сентября 2022

В ЯНАО компания-банкрот задолжала миллионы рублей сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, суд, преступление
Прокуратура помогла рабочим частично получить свои деньги Фото:

В Ноябрьске с января по май 2019 года компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплаты 226 сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью ИСК „Ямал Альянс“, являющемся банкротом, в период с января по май 2019 г. образовалась задолженность по оплате труда перед 226 работниками. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, возбудила дела об административных правонарушениях, а также направила иски в суд», — говорится в сообщении.

После этого фирма выплатила 8,7 миллионов рублей долга. Однако это не вся сумма, которую не заплатили сотрудникам компании. Сколько еще осталось ИСК «Ямал Альянс» выплатить работникам не уточняется.

Ранее в 2018 году у организации были уже проблемы с начислением заработной платы. Тогда ИСК «Ямал Альянс» задолжал деньги 592 сотрудникам.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Ноябрьске с января по май 2019 года компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплаты 226 сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью ИСК „Ямал Альянс“, являющемся банкротом, в период с января по май 2019 г. образовалась задолженность по оплате труда перед 226 работниками. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, возбудила дела об административных правонарушениях, а также направила иски в суд», — говорится в сообщении. После этого фирма выплатила 8,7 миллионов рублей долга. Однако это не вся сумма, которую не заплатили сотрудникам компании. Сколько еще осталось ИСК «Ямал Альянс» выплатить работникам не уточняется. Ранее в 2018 году у организации были уже проблемы с начислением заработной платы. Тогда ИСК «Ямал Альянс» задолжал деньги 592 сотрудникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...