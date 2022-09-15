В ЯНАО компания-банкрот задолжала миллионы рублей сотрудникам

Прокуратура помогла рабочим частично получить свои деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ноябрьске с января по май 2019 года компания-банкрот ИСК «Ямал Альянс» не выплатила зарплаты 226 сотрудникам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью ИСК „Ямал Альянс“, являющемся банкротом, в период с января по май 2019 г. образовалась задолженность по оплате труда перед 226 работниками. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, возбудила дела об административных правонарушениях, а также направила иски в суд», — говорится в сообщении.

После этого фирма выплатила 8,7 миллионов рублей долга. Однако это не вся сумма, которую не заплатили сотрудникам компании. Сколько еще осталось ИСК «Ямал Альянс» выплатить работникам не уточняется.

Ранее в 2018 году у организации были уже проблемы с начислением заработной платы. Тогда ИСК «Ямал Альянс» задолжал деньги 592 сотрудникам.