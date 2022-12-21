Тюменцы могут записаться на прием к врачам новым способом

Чтобы получить талон к врачу, обращаться в регистратуру больше не нужно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тюмени получили возможность записаться на прием к врачам через инфокиоски, установленные в медицинских учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской поликлиники №12.

«Расширился функционал инфокиосков. Кроме привычных талончиков электронной очереди в регистратуру, процедурный кабинет, на флюорографию, ЭКГ и в другие кабинеты, появилась возможность самостоятельной записи на прием к врачу», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Процедура одинакова с той, что доступна на сайте госуслуг. Для записи нужно ввести свои данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения), номер СНИЛС или полиса ОМС. А если просканировать штрих-код на документе, то система сама заполнит нужные поля.

После пациенту лишь нужно выбрать медорганизацию и врача. Затем — дату и время приема. Талон можно будет распечатать на месте.