В продукции тюменской птицефабрики нашли резиновые изделия. Фото

22 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

В фарше от «Тюменского бройлера» обнаружили куски резины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в июле тюменский филиал птицефабрики покинула его директор — депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. Предприятие она возглавляла 12 лет. На ее место был назначен Александр Цальцалько. Фото: группа «Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в июле тюменский филиал птицефабрики покинула его директор — депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. Предприятие она возглавляла 12 лет. На ее место был назначен Александр Цальцалько.