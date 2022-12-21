Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».
«Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».
К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается.
Фото: группа «Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: группа «Столичный | Тюменский район» в соцсети «ВКонтакте»
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Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в июле тюменский филиал птицефабрики покинула его директор — депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. Предприятие она возглавляла 12 лет. На ее место был назначен Александр Цальцалько.