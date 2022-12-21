21 декабря 2022

В продукции тюменской птицефабрики нашли резиновые изделия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясорубка, фарш, мясо
В фарше от «Тюменского бройлера» обнаружили куски резины Фото:

Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, в июле тюменский филиал птицефабрики покинула его директор — депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. Предприятие она возглавляла 12 лет. На ее место был назначен Александр Цальцалько.

Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Жительница Тюменского района области обнаружила в фарше, произведенном компанией «ПРОДО Тюменский бройлер», куски резиновых трубок. Об этом женщина написала в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Часто использую продукцию „ПРОДО Тюменский бройлер“. Все было в порядке, но сегодня в фарше попались резиновые трубочки! Очень неприятно», — написала жительница Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». К посту приложены фото находки, а также этикетка с упаковки фарша. Согласно ей, партию изготовили 18 декабря. URA.RU направило запрос в АО «Продо Тюменский бройлер», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, в июле тюменский филиал птицефабрики покинула его директор — депутат Тюменской областной думы Оксана Величко. Предприятие она возглавляла 12 лет. На ее место был назначен Александр Цальцалько.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...