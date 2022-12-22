Глава Кургана наградила сотрудников «Курганстальмоста»

22 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В середине рабочего дня Ситникова приехала на «Курганстальмост» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова в середине рабочего дня посетила предприятие «Курганстальмост» и вручила более 40 наград заводчанам. Соответствующая информация опубликована в группе «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Кургана не только взаимодействует в рабочем порядке с „Курганстальмостом“, но их еще скрепляют дружеские отношения. Завод оказывает огромную помощь городу Кургану. При его непосредственном участии построены прекрасные детские сады, строятся медицинские объекты, кроме того Курганстальмост — один из крупнейших налогоплательщиков области», — произнесла речь Ситникова, во время своей поездки на завод в рабочее время. Также в преддверии наступающего Нового года мэр пожелала заводчанам мира, добра и здоровья. Во время торжественной части 48 сотрудников предприятия получили персональные награды разного уровня из рук мэра. Среди наград были знак «Почетный ставник» от регионального департамента экономического развития, почетные грамоты и благодарственные письма от мэра, областной думы, администрации и федерации профсоюзов. До этого URA.RU сообщало, что ЗАО «Курганстальмост» входит в список 100 лучших предприятий России по международным нормам качества и надежности товаров и услуг. Срок действия полученного сертификата продлится до 16 октября 2023 года. Мэр Елена Ситникова (справа) наградила 48 сотрудников «Курганстальмоста» почетными грамотами и благодарственными письмами Фото: «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Кургана Елена Ситникова в середине рабочего дня посетила предприятие «Курганстальмост» и вручила более 40 наград заводчанам. Соответствующая информация опубликована в группе «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Кургана не только взаимодействует в рабочем порядке с „Курганстальмостом“, но их еще скрепляют дружеские отношения. Завод оказывает огромную помощь городу Кургану. При его непосредственном участии построены прекрасные детские сады, строятся медицинские объекты, кроме того Курганстальмост — один из крупнейших налогоплательщиков области», — произнесла речь Ситникова, во время своей поездки на завод в рабочее время. Также в преддверии наступающего Нового года мэр пожелала заводчанам мира, добра и здоровья. Во время торжественной части 48 сотрудников предприятия получили персональные награды разного уровня из рук мэра. Среди наград были знак «Почетный ставник» от регионального департамента экономического развития, почетные грамоты и благодарственные письма от мэра, областной думы, администрации и федерации профсоюзов. До этого URA.RU сообщало, что ЗАО «Курганстальмост» входит в список 100 лучших предприятий России по международным нормам качества и надежности товаров и услуг. Срок действия полученного сертификата продлится до 16 октября 2023 года.