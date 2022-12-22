Власти Украины признали, что не смогут починить разрушенную энергосистему до лета

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
При отсутствии обстрелов Украина может рассчитывать на стабилизацию системы до лета, заявил Герман Галущенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Состояние энергетической системы на Украине не позволяет рассчитывать на ее восстановление до лета. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Если обстрелов не будет мы можем рассчитывать на некоторую стабилизацию энергосистемы до лета», — цитирует Галущенко telegram-канал издания Forbes Ukraine. Министр подчеркнул, что это произойдет с учетом поврежденной генерации энергии.

Ранее Герман Галущенко предложил компенсировать дефицит энергии за счет импорта из Европы. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска в ходе спецоперации поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, передает RT. Министр энергетики Украины также подтвердил многочисленные повреждения объектов энергетики на востоке и юге страны, сообщает телеканал 360.

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Состояние энергетической системы на Украине не позволяет рассчитывать на ее восстановление до лета. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Если обстрелов не будет мы можем рассчитывать на некоторую стабилизацию энергосистемы до лета», — цитирует Галущенко telegram-канал издания Forbes Ukraine. Министр подчеркнул, что это произойдет с учетом поврежденной генерации энергии. Ранее Герман Галущенко предложил компенсировать дефицит энергии за счет импорта из Европы. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска в ходе спецоперации поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, передает RT. Министр энергетики Украины также подтвердил многочисленные повреждения объектов энергетики на востоке и юге страны, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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