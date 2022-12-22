Девочке из Шадринска срочно требуется больше 2 млн рублей на лечение от рака крови

23 декабря 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Семья из Шадринска просит помощи, чтобы вылечить ребенка от лейкоза в Германии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочке из Шадринска Маше Бахтиной требуется больше двух млн рублей, чтобы продолжать лечение от редкой и агрессивной формы рака крови в клинике Фрайбурга (Германия). За пять дней для Маши было собрано чуть больше 887 тысяч рублей из необходимых трех миллионов рублей, сообщила URA.RU мама девочки Татьяна Бахтина. «Клиника выставила нам счет за лечение и просит его оплатить — почти 39 тысяч евро. В лечении нам на данный момент не отказывают, но все может поменяться. За 23.12.2022 собрано средств на лечение Маши 58 778 рублей, всего собрано: 887 626,41 рублей из необходимых 3 000 000 рублей», — сообщила Татьяна Бахтина. В декабре Маше провели химиотерапию, капали донорские Т -лимфоциты. После пункции костного мозга будет определен план лечения на январь. Возможно потребуется продолжить лечение лимфоцитами. Так как запас донорского материала закончился, его нужно вновь привозить от подошедшего донора из Америки. Это также потребует расходов. URA.RU писало, что у девочки из Шадринска в сентябре 2021 года обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Татьяна Бахтина — детский врач — решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, и открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, шадринцам, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать часть необходимой суммы. Крупную сумму на счет зарубежной клиники перевел Благотворительный фонд Русской медной компании Игоря Алтушкина. В ноябре 2021 года Маша начала лечение в клинике Фрайбурга, в апреле 2022 ей провели процедуру трансплантации костного мозга. Лечение показало хороший результат: в декабре 2022 года третий по счету молекулярный анализ оказался отрицательным, это значит, что раковых клеток у ребенка нет. Для продолжения лечения необходимо погасить долг перед клиникой. Помочь семье Бахтиных можно любой суммой или репостом: Карта Сбербанка: 4274278055036035, телефон: +7 (963)868-32-08, получатель: Бахтина Татьяна Анатольевна (мама Маши). Благодарим Вас за помощь! Шадринка Маша Бахтина больше года лечится в клинике Фрайбурга от редкой и агрессивной формы рака крови. Малышка очень хочется вернуться домой здоровой фото: Татьяна Бахтина, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девочке из Шадринска Маше Бахтиной требуется больше двух млн рублей, чтобы продолжать лечение от редкой и агрессивной формы рака крови в клинике Фрайбурга (Германия). За пять дней для Маши было собрано чуть больше 887 тысяч рублей из необходимых трех миллионов рублей, сообщила URA.RU мама девочки Татьяна Бахтина. «Клиника выставила нам счет за лечение и просит его оплатить — почти 39 тысяч евро. В лечении нам на данный момент не отказывают, но все может поменяться. За 23.12.2022 собрано средств на лечение Маши 58 778 рублей, всего собрано: 887 626,41 рублей из необходимых 3 000 000 рублей», — сообщила Татьяна Бахтина. В декабре Маше провели химиотерапию, капали донорские Т -лимфоциты. После пункции костного мозга будет определен план лечения на январь. Возможно потребуется продолжить лечение лимфоцитами. Так как запас донорского материала закончился, его нужно вновь привозить от подошедшего донора из Америки. Это также потребует расходов. URA.RU писало, что у девочки из Шадринска в сентябре 2021 года обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Татьяна Бахтина — детский врач — решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, и открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, шадринцам, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать часть необходимой суммы. Крупную сумму на счет зарубежной клиники перевел Благотворительный фонд Русской медной компании Игоря Алтушкина. В ноябре 2021 года Маша начала лечение в клинике Фрайбурга, в апреле 2022 ей провели процедуру трансплантации костного мозга. Лечение показало хороший результат: в декабре 2022 года третий по счету молекулярный анализ оказался отрицательным, это значит, что раковых клеток у ребенка нет. Для продолжения лечения необходимо погасить долг перед клиникой. Помочь семье Бахтиных можно любой суммой или репостом: Карта Сбербанка: 4274278055036035, телефон: +7 (963)868-32-08, получатель: Бахтина Татьяна Анатольевна (мама Маши). Благодарим Вас за помощь!