Девочке из Шадринска нужна помощь, чтобы продолжать лечение в Германии. Видео

19 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Шадринка Маша Бахтина лечится от редкой форы лейкоза и почти победила болезнь в клинике Фрайбурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU У семьи Бахтиных из Шадринска образовался долг в сумме почти 39 тысяч евро перед клиникой Фрайбурга (Германия), где лечится их шестилетняя дочка Маша от редкой формы рака крови. Об этом сообщала мама девочки Татьяна Бахтина в видеообращении с просьбой о помощи. «Мы уже больше года находимся в чужой стране в больнице. Лечение очень дорогостоящее. Каждый день я благодарю каждого из вас, каждого волшебника, кто помог нам в прошлом году приехать в эту больницу. Здесь действительно Маше помогли. Но как я писала в сентябре, 350 тысяч евро, которое были на счете в клинике закончились, нам очень помог неизвестный волшебник, который перечислил в клинику 31 тысячу евро. Но все равно долг перед клиникой остается 39 тысяч евро — это почти 3 млн рублей. У нашей семьи таких денег нет. Но долг необходимо погасить, чтобы мы могли дальше продолжать лечение. Пожалуйста, помогите нам. Помогите Маше вернуться домой здоровой!», — обращается Татьяна Бахтина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Татьяна отметила, что обращалась в благотворительный фонд, но ответ пока не получила. Маша почти победила болезнь, но для полного выздоровления требуется продолжить лечение. В соцсетях семья решила изменить хештег на «#Машаедетдомой». Помочь можно любой суммой или репостом. Карта Сбербанка: 4274278055036035, телефон: +7 (963)868-32-08, получатель: Бахтина Татьяна Анатольевна (мама Маши). URA.RU писало о девочке из Шадринска Маше Бахтиной, у которой в сентябре 2021 года обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Татьяна Бахтина — детский врач — решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, и открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, шадринцам, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать часть необходимой суммы. Крупную сумму на счет зарубежной клиники перевел Благотворительный фонд Русской медной компании Игоря Алтушкина. В ноябре 2021 года Маша начала лечение в клинике Фрайбурга, в апреле 2022 ей провели процедуру трансплантации костного мозга. Лечение показало хороший результат: в декабре 2022 года третий по счету молекулярный анализ оказался отрицательным, это значит, что раковых клеток у ребенка нет. Но лечение продолжается — сейчас Маше проводят очередную химиотерапию. URA.RU желает Марии полной победы над болезнью и возвращения домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У семьи Бахтиных из Шадринска образовался долг в сумме почти 39 тысяч евро перед клиникой Фрайбурга (Германия), где лечится их шестилетняя дочка Маша от редкой формы рака крови. Об этом сообщала мама девочки Татьяна Бахтина в видеообращении с просьбой о помощи. «Мы уже больше года находимся в чужой стране в больнице. Лечение очень дорогостоящее. Каждый день я благодарю каждого из вас, каждого волшебника, кто помог нам в прошлом году приехать в эту больницу. Здесь действительно Маше помогли. Но как я писала в сентябре, 350 тысяч евро, которое были на счете в клинике закончились, нам очень помог неизвестный волшебник, который перечислил в клинику 31 тысячу евро. Но все равно долг перед клиникой остается 39 тысяч евро — это почти 3 млн рублей. У нашей семьи таких денег нет. Но долг необходимо погасить, чтобы мы могли дальше продолжать лечение. Пожалуйста, помогите нам. Помогите Маше вернуться домой здоровой!», — обращается Татьяна Бахтина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Татьяна отметила, что обращалась в благотворительный фонд, но ответ пока не получила. Маша почти победила болезнь, но для полного выздоровления требуется продолжить лечение. В соцсетях семья решила изменить хештег на «#Машаедетдомой». Помочь можно любой суммой или репостом. Карта Сбербанка: 4274278055036035, телефон: +7 (963)868-32-08, получатель: Бахтина Татьяна Анатольевна (мама Маши). URA.RU писало о девочке из Шадринска Маше Бахтиной, у которой в сентябре 2021 года обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Татьяна Бахтина — детский врач — решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, и открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, шадринцам, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать часть необходимой суммы. Крупную сумму на счет зарубежной клиники перевел Благотворительный фонд Русской медной компании Игоря Алтушкина. В ноябре 2021 года Маша начала лечение в клинике Фрайбурга, в апреле 2022 ей провели процедуру трансплантации костного мозга. Лечение показало хороший результат: в декабре 2022 года третий по счету молекулярный анализ оказался отрицательным, это значит, что раковых клеток у ребенка нет. Но лечение продолжается — сейчас Маше проводят очередную химиотерапию. URA.RU желает Марии полной победы над болезнью и возвращения домой.