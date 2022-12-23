Евгений Белоусов заявил, что Курган — один из лидеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двукратный чемпион СССР по боксу, заслуженный мастер спорта России и обладатель двух бронзовых медалей чемпионата мира Евгений Белоусов оценил уровень курганских боксеров, участвующих в турнире, который проходит в спортивном комплексе «Велес». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Во-первых, турнир по боксу организован очень хорошо. Во-вторых, уровень боксеров очень высокий. Курган — один из лидеров, думаю, что будет первым или вторым. Я уверен, что кто-то из этих пацанов будет боксировать на большом ринге, на чемпионатах России, Европы, мира», — отмечает Евгений Белоусов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

За турниром по боксу наблюдают судьи олимпийского уровня. Олимпийский судья двух Олимпиад в Лондоне (2012 год) и Рио-де-Жанейро (2016 год), судья всероссийской и международной категорий АИБА Владислав Малышев отметил, что в Кургане «хороший бокс». «Я уже не один год езжу в ваш город с большим удовольствием. Во-первых, организация соревнований, уровень которых всегда высокий. Подготовка ребят, равные бои — это хороший бокс. Дай бог, чтобы все таким было и так продолжалось», — заявляет судья.

Турнир по боксу проходит на базе спортивного комплекса «Велес» с 22 по 24 декабря. Участие принимают команда СК «Велес», сборные Тюменской, Свердловской областей и республики Башкортостан.

Ранее URA.RU писало, что на базе спортивного комплекса «Велес» тренировались боксеры из тюменской спортшколы. Тренировки проходили с 29 октября по 7 ноября.