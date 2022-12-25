Губернатор Моор назвал срок открытия новой школы в Тюмени

Губернатор Моор: новая школа в Тюмени откроется к 1 сентября

26 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Новая школа в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроется к 1 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новая школа в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроется к 1 сентября 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, который посетил строящийся объект. «Утро понедельника начинаю в школе. В Тюмени жители мкр. Ямальский-2 очень ждут этот объект. Осмотрели со строителями, обсудили все вопросы с застройщиком — школу они сдадут в срок. Дети сядут за парты 1 сентября», — написал глава региона. В конце 2021 года Моор анонсировал, что в регионе в течение пяти лет будет построено 45 новых школ. В Тюмени за этот срок откроют 12 учебных заведений.

Новая школа в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроется к 1 сентября 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, который посетил строящийся объект. «Утро понедельника начинаю в школе. В Тюмени жители мкр. Ямальский-2 очень ждут этот объект. Осмотрели со строителями, обсудили все вопросы с застройщиком — школу они сдадут в срок. Дети сядут за парты 1 сентября», — написал глава региона. В конце 2021 года Моор анонсировал, что в регионе в течение пяти лет будет построено 45 новых школ. В Тюмени за этот срок откроют 12 учебных заведений.