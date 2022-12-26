В курганском правительстве опровергли отставку мэра округа

27 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

В курганском правительстве не верят в отставку главы Мокроусово Владимира Демешкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Накануне некоторые СМИ сообщили, что глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин намерен уйти в отставку после больничного. Однако в правительстве Курганской области его планы на увольнение отрицают. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве. «Ни о какой отставке Демешкина речи не идет. Он действительно уходит на больничный. К его работе у главы региона Вадима Шумкова претензий нет. В округе все спокойно. Недавно Демешкин защитил проект социально-экономического развития. В округе нет скандалов, ни связанных с коррупцией, ни с разделом власти. Владимир Владимирович очень объективен и строг, несмотря на внешнюю кажущуюся мягкость», — пояснили источники в правительстве. Они также отметили, что как руководитель, Демешкин полностью контролирует коллектив и обстановку в округе. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Демешкина на его личный номер. У главы округа на звонок установлен автоответчик. До этого URA.RU сообщало, что Владимир Демешкин ушел на больничный с 26 декабря на неопределенный срок. В это время исполнять обязанности будет его первый заместитель Павел Бетехтин.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что глава Мокроусовского округа Владимир Демешкин намерен уйти в отставку после больничного. Однако в правительстве Курганской области его планы на увольнение отрицают. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве. «Ни о какой отставке Демешкина речи не идет. Он действительно уходит на больничный. К его работе у главы региона Вадима Шумкова претензий нет. В округе все спокойно. Недавно Демешкин защитил проект социально-экономического развития. В округе нет скандалов, ни связанных с коррупцией, ни с разделом власти. Владимир Владимирович очень объективен и строг, несмотря на внешнюю кажущуюся мягкость», — пояснили источники в правительстве. Они также отметили, что как руководитель, Демешкин полностью контролирует коллектив и обстановку в округе. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до самого Демешкина на его личный номер. У главы округа на звонок установлен автоответчик. До этого URA.RU сообщало, что Владимир Демешкин ушел на больничный с 26 декабря на неопределенный срок. В это время исполнять обязанности будет его первый заместитель Павел Бетехтин.