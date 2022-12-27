Предновогодняя хитрость тюменцев привела к огромным заторам на дорогах

В центре Тюмени затруднено дорожное движение

«Яндекс.Карты» оценивает плотность движения на дорогах Тюмени в семь баллов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дороги в центре Тюмени парализовало из-за большого количества машин. Об этом URA.RU сообщают местные автолюбители. Водители предположили, что многие горожане отпросились с работы, чтобы без очередей закупиться продуктами к Новому году, и это привело к заторам на дорогах.

«В центр сейчас нет смысла выезжать: пешком быстрее. Видимо, многие отпрашиваются с работы, чтобы попасть в магазины без очередей, и в результате создают очереди на дорогах. Особенно сложная обстановка на ул. Профсоюзной, 50 лет Октября и Малыгина. По всем проехался и могу сказать, что машин на дорогах сейчас очень много», — сообщил агентству один из тюменских автолюбителей.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивают обстановку на дорогах Тюмени в семь из десяти возможных баллов. «Заторы наблюдаются на ул. Герцена, 50 лет Октября, Малыгина, Профсоюзной, Ленина, Мельникайте, Первомайской», — указано на онлайн-карте сервиса.

По прогнозам «Яндекс.Карты», к 18:00 28 декабря плотность движения на тюменских дорогах увеличится до восьми баллов. А исчезнут дорожные заторы ближе к 21:00.