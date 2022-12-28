Тюменцам агрессивно пытаются продать красную икру сомнительного качества

Тюменские соцсети заполонила реклама красной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области появились продавцы, которые торгуют красной икрой сомнительного качества через интернет. Об этом URA.RU сообщили жители региона. По их словам, «бизнесмены» продвигают свой товар с помощью навязчивой рекламы в социальных сетях. При этом, не могут предоставить никаких документов на продукцию.

«Объявления о продаже красной икры размещают в городских пабликах социальных сетей. В частности — во „ВКонтакте“. Когда списываешься с продавцом, начинаешь спрашивать про документы и сертификаты безопасности на икру, либо уходят от ответа, либо просто начинают игнорировать», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Подобные продавцы также были замечены в Ишиме. «Я наткнулась на объявление о продаже красной икры и других деликатесов в „Одноклассниках“. Ценники — не очень маленькие. Уверяют, что вся продукция качественная. Но никаких документов товар предоставить не могут. Очень странные ребята», — отметила одна из жительниц Ишима в беседе с агентством.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендуют не покупать красную икру у случайных продавцов. «Не приобретайте красную икру в местах несанкционированной торговли или „с рук“. Если остаются сомнения в качестве икры, попросите продавца показать документы, подтверждающие ее происхождение и качество (приходные накладные, декларацию соответствия). Выбирайте качественную и безопасную икру и будьте здоровы», — указано на официальном сайте ведомства.