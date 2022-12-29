Проект Шойгу расколол тюменских студентов на два лагеря

Проект Сергея Шойгу по созданию военных учебных центров вызвал резонанс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совместный проект ТюмГУ и министра обороны Сергея Шойгу по созданию военного учебного центра на базе университета вызвал большой резонанс среди тюменских студентов. Об этом URA.RU сообщили источники из Тюменского госуниверситета.

«Многие позитивно восприняли. Это связано со слухами о мобилизации студентов в последующие годы, если СВО продлится. Ребята хотят пройти там подготовку, чтобы в зону СВО, в случае чего, поехать не рядовыми солдатами, а офицерами. Военный учебный центр дает такую возможность», — рассказал собеседник агентства из Тюменского государственного университета.

Однако, по словам инсайдеров, у структуры на базе тюменского вуза появилось немало противников. «Это будет добровольно-принудительная вербовка с последующим билетом на СВО. Такой точки зрения придерживаются некоторые молодые люди. Студенты мало доверяют новой организации», — рассказал источник URA.RU.

Создание военного центра на базе ТюмГУ лоббировал Иван Романчук. На сегодняшний день уже известно место расположения тюменского военного учебного центра.