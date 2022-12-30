Тюменские военнослужащие записали новогоднее поздравление для близких. Видео

31 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Военнослужащие поздравили родных с наступающим Новым годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, поздравили родных с наступающим Новым годом. Видеообращение военнослужащих опубликовано в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «С наступающим Новым годом! Мы вас ценим, любим, передаем огромный привет всем своим близким. Тюмень, Уватский район, Тобольск, Юргинский район, Вагайский район, Упоровский район, всем привет », — рассказали военнослужащие. Они также поблагодарили родных за доставленные к празднику посылки. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Тюменцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, поздравили родных с наступающим Новым годом. Видеообращение военнослужащих опубликовано в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «С наступающим Новым годом! Мы вас ценим, любим, передаем огромный привет всем своим близким. Тюмень, Уватский район, Тобольск, Юргинский район, Вагайский район, Упоровский район, всем привет », — рассказали военнослужащие. Они также поблагодарили родных за доставленные к празднику посылки. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.