30 декабря 2022
29 декабря 2022

Тюменские военнослужащие записали новогоднее поздравление для близких. Видео

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Военнослужащие поздравили родных с наступающим Новым годом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, поздравили родных с наступающим Новым годом. Видеообращение военнослужащих опубликовано в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«С наступающим Новым годом! Мы вас ценим, любим, передаем огромный привет всем своим близким. Тюмень, Уватский район, Тобольск, Юргинский район, Вагайский район, Упоровский район, всем привет », — рассказали военнослужащие. Они также поблагодарили родных за доставленные к празднику посылки.

Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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Тюменцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, поздравили родных с наступающим Новым годом. Видеообращение военнослужащих опубликовано в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «С наступающим Новым годом! Мы вас ценим, любим, передаем огромный привет всем своим близким. Тюмень, Уватский район, Тобольск, Юргинский район, Вагайский район, Упоровский район, всем привет », — рассказали военнослужащие. Они также поблагодарили родных за доставленные к празднику посылки. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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