22 декабря 2022

На тюменской трассе произошло очередное смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, машины в снегу, автомобиль в снегу, автомобиль зимой, снегопад, машину замело, автомобиль замело
В результате аварии произошло возгорание машины Фото:

На автодороге Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД. В результате аварии погиб один человек.

«На 29-м километре автодороги Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Opel и ВАЗ-2115», — передает ведомство. После аварии ВАЗ отбросило в кювет, произошло возгорание автомобиля. Его 55-летний водитель погиб, добавляют в пресс-службе областного ГИБДД. Четверо пассажиров Opel не пострадали.

Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.

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На автодороге Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД. В результате аварии погиб один человек. «На 29-м километре автодороги Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Opel и ВАЗ-2115», — передает ведомство. После аварии ВАЗ отбросило в кювет, произошло возгорание автомобиля. Его 55-летний водитель погиб, добавляют в пресс-службе областного ГИБДД. Четверо пассажиров Opel не пострадали. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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