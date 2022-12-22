На тюменской трассе произошло очередное смертельное ДТП

23 декабря 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

В результате аварии произошло возгорание машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU На автодороге Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД. В результате аварии погиб один человек. «На 29-м километре автодороги Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Opel и ВАЗ-2115», — передает ведомство. После аварии ВАЗ отбросило в кювет, произошло возгорание автомобиля. Его 55-летний водитель погиб, добавляют в пресс-службе областного ГИБДД. Четверо пассажиров Opel не пострадали. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.

На автодороге Тюмень — Каменка произошло смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД. В результате аварии погиб один человек. «На 29-м километре автодороги Тюмень — Каменка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись Opel и ВАЗ-2115», — передает ведомство. После аварии ВАЗ отбросило в кювет, произошло возгорание автомобиля. Его 55-летний водитель погиб, добавляют в пресс-службе областного ГИБДД. Четверо пассажиров Opel не пострадали. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. Также 23 декабря произошла смертельная авария на трассе Тюмень — Омск. Там погиб один человек.