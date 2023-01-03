Тюменцам рассказали, как не отравиться в праздники

Роспотребнадзор по Тюменской области дал рекомендации по профилактике пищевых отравлений в праздничные дни

04 января 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Заправленные майонезом салаты назвали опасным продуктом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцам рассказали о главных правилах профилактики отравлений в праздничные дни. Их опубликовали на сайте Роспотребнадзора Тюменской области. Представители ведомства включили в правила профилактики следующие пункты: 1. Соблюдайте правила личной гигиены: обязательно мойте руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, помойте его с мылом. 2. Тщательно мойте ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом. Купите несколько разделочных досок на кухню. Зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезайте на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой. 3. Размораживайте мясо только перед приготовлением. 4. Прожаривайте рыбу и мясо до полного приготовления. Не ешьте сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца. 5. Не ешьте продукты, которые вызывают у вас сомнение (плохой запах, несвежий вид, странный вкус). Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов. 6. Не готовьте много еды. Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше 3-х дней. 7. Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами. 8. Не ешьте продукты из поврежденных или вздутых консервных банок. 9. Не покупайте консервы, если они в мятой таре, без этикетки. 10. Ешьте грибы, только если вы уверенны в них на 100%. 11. Нельзя есть позеленевший картофель. Проросший картофель необходимо тщательно очищать. 12. Не ешьте икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они выделяют яд. 13. Не оставляйте еду на хранение в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде. 14. При покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления и срок хранения. Храните продукты по указанным на упаковке рекомендациям производителя. В Роспотребнадзоре также назвали самые опасные продукты на праздничном столе. «Многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса, плохо промытые фрукты и овощи», — сказано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно выбирать арбузы. Внимание нужно обращать на внешний вид плода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам рассказали о главных правилах профилактики отравлений в праздничные дни. Их опубликовали на сайте Роспотребнадзора Тюменской области. Представители ведомства включили в правила профилактики следующие пункты: 1. Соблюдайте правила личной гигиены: обязательно мойте руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, помойте его с мылом. 2. Тщательно мойте ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом. Купите несколько разделочных досок на кухню. Зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезайте на одной доске, сырое мясо и рыбу — на другой. 3. Размораживайте мясо только перед приготовлением. 4. Прожаривайте рыбу и мясо до полного приготовления. Не ешьте сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца. 5. Не ешьте продукты, которые вызывают у вас сомнение (плохой запах, несвежий вид, странный вкус). Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов. 6. Не готовьте много еды. Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше 3-х дней. 7. Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами. 8. Не ешьте продукты из поврежденных или вздутых консервных банок. 9. Не покупайте консервы, если они в мятой таре, без этикетки. 10. Ешьте грибы, только если вы уверенны в них на 100%. 11. Нельзя есть позеленевший картофель. Проросший картофель необходимо тщательно очищать. 12. Не ешьте икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они выделяют яд. 13. Не оставляйте еду на хранение в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде. 14. При покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления и срок хранения. Храните продукты по указанным на упаковке рекомендациям производителя. В Роспотребнадзоре также назвали самые опасные продукты на праздничном столе. «Многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса, плохо промытые фрукты и овощи», — сказано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно выбирать арбузы. Внимание нужно обращать на внешний вид плода.