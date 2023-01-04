В церквях и храмах проверяют готовность к пожарам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские церкви и храмы проверяют на обеспечение безопасности перед праздником Рождества Христова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «МЧС Курганская область».

«В преддверии одного из главных православных праздников Рождества Христова сотрудники МЧС России осуществляют комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в церквях и храмах Курганской области. Во всех культовых объектах региона проводятся инструктажи с настоятелями и прихожанами, а также мастер-классы по применению первичных средств пожаротушения и алгоритму действий в случае возникновения возгорания», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС обращают особое внимание на то, чтобы эвакуационные выходы были свободны в случае возникновения ЧС, а также на состояние электропроводки и электрооборудования. Профилактические мероприятия продлятся до 6 января. В рождественскую ночь в церквях и храмах будут дежурить пожарные-спасатели.

Ранее URA.RU писало, что за первые дни новогодних праздников в Курганской области из-за пожаров погибло 6 человек. С 31 декабря по 1 января на территории региона были зарегистрированы 22 пожара.