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31 декабря 2022
30 декабря 2022

За первые дни новогодних праздников в Курганской области погибло 6 человек

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В Курганской области в новогодние выходные в пожарах погибли 6 человек Фото:

В первые дни новогодних выходных в Курганской области произошло 22 пожара, в которых погибли 6 человек. Об этом URA.RU сообщили областном МЧС России.

«31 декабря и 1 января на территории области зарегистрированы 22 пожара, объектами которых стали жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили», — сообщают в ведомстве. Причиной пожаров в 11 случаях стало печное отопление, 7 случаев связаны с электрооборудованием, причиной 4 пожаров было неосторожное обращение с огнем. Смертельные случаи зафиксированы в Шумихе и Далматово.

В МЧС настоятельно просят соблюдать пожарную безопасность: не оставлять топящиеся печи, горящие свечи, непотушенные сигареты и функционирующие электроприборы без присмотра, не использовать поврежденное печное и электрооборудование, не перекаливать печи и не перегружать сеть. «Берегите себя и своих детей, не оставляйте их без присмотра и разъясните смертельную опасность шалости с огнем. В случае пожара немедленно звоните по номерам телефона 101 или 112», — сообщают в ведомстве.

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В первые дни новогодних выходных в Курганской области произошло 22 пожара, в которых погибли 6 человек. Об этом URA.RU сообщили областном МЧС России. «31 декабря и 1 января на территории области зарегистрированы 22 пожара, объектами которых стали жилые дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили», — сообщают в ведомстве. Причиной пожаров в 11 случаях стало печное отопление, 7 случаев связаны с электрооборудованием, причиной 4 пожаров было неосторожное обращение с огнем. Смертельные случаи зафиксированы в Шумихе и Далматово. В МЧС настоятельно просят соблюдать пожарную безопасность: не оставлять топящиеся печи, горящие свечи, непотушенные сигареты и функционирующие электроприборы без присмотра, не использовать поврежденное печное и электрооборудование, не перекаливать печи и не перегружать сеть. «Берегите себя и своих детей, не оставляйте их без присмотра и разъясните смертельную опасность шалости с огнем. В случае пожара немедленно звоните по номерам телефона 101 или 112», — сообщают в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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