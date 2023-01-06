06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В Тюмени автомобиль сбил школьника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, светофор, пешеходный переход
Школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Малиновского водитель авто сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе, предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что школьник получил травму ключицы.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что мальчик вечером направлялся в спортивную секцию. На его вещах не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото:

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В Тюмени на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Малиновского водитель авто сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе, предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что школьник получил травму ключицы. В региональной Госавтоинспекции добавили, что мальчик вечером направлялся в спортивную секцию. На его вещах не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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