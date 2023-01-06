Школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Малиновского водитель авто сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе, предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что школьник получил травму ключицы.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что мальчик вечером направлялся в спортивную секцию. На его вещах не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.