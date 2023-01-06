Школьник переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора
В Тюмени на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Малиновского водитель авто сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе, предварительно, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что школьник получил травму ключицы.
В региональной Госавтоинспекции добавили, что мальчик вечером направлялся в спортивную секцию. На его вещах не было светоотражающих элементов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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