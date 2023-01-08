В Курганской области отменили некоторые пособия

09 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

С 1 января 2023 года в Курганской области отменили пособия на детей и беременных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с начала года отменили некоторые пособия для детей и беременных. Об этом сообщается в группе «ГКУ „Управление социальной защиты населения №7“ по Целинному округу» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые получатели пособий! В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2023 года отменяются следующие областные выплаты: пособие на ребенка (314 руб. 69 коп., 630 руб. 55 коп.), ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях региона сроком беременности до 12 недель (316 руб.), ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в сообщении. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей назначается только на тех, кто родился по 31 декабря 2022 года. В райотделе соцзащиты населения отметили, что тем, кому пособие было назначено в декабре прошлого года, деньги выплатят в январе 2023 года. «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет, назначенная в 2022 году, будет производиться в 2023 году органами соцзащиты населения до окончания срока назначения либо до назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования РФ», — добавили в соцзащите. Такой же порядок касается и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области будут получать пособия по новым условиям. С 1 января 2023 года будет действовать единое пособие на детей, которое объединит некоторые уже действовавшие соцвыплаты. Оно будет назначаться семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области с начала года отменили некоторые пособия для детей и беременных. Об этом сообщается в группе «ГКУ „Управление социальной защиты населения №7“ по Целинному округу» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые получатели пособий! В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2023 года отменяются следующие областные выплаты: пособие на ребенка (314 руб. 69 коп., 630 руб. 55 коп.), ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях региона сроком беременности до 12 недель (316 руб.), ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», — говорится в сообщении. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей назначается только на тех, кто родился по 31 декабря 2022 года. В райотделе соцзащиты населения отметили, что тем, кому пособие было назначено в декабре прошлого года, деньги выплатят в январе 2023 года. «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет, назначенная в 2022 году, будет производиться в 2023 году органами соцзащиты населения до окончания срока назначения либо до назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования РФ», — добавили в соцзащите. Такой же порядок касается и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области будут получать пособия по новым условиям. С 1 января 2023 года будет действовать единое пособие на детей, которое объединит некоторые уже действовавшие соцвыплаты. Оно будет назначаться семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.