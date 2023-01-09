Курганский астматик проиграл суд по делу о частичной мобилизации

Курганца с астмой отправили в армию из-за отсутствия медсправок в военкомате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Курганской области, страдающий бронхиальной астмой, не смог отменить через суд решение о призыве его в армию по частичной мобилизации. Информация размещена на сайте Куртамышского районного суда.

Житель Куртамышского округа обратился в суд с иском, утверждая, что имеющееся у него заболевание бронхиальной астмой является основанием для отмены решения по частичной мобилизации. «Административные исковые требования С. к ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» <…> об отмене решения о мобилизации и отправке в действующую армию оставить без удовлетворения, — говорится в решении судьи. Суд установил, что на момент получения повестки мужчина числился на учете с категорией «Б», что являлось достаточным основанием для мобилизации.

Во время судебного заседания представитель истца заявил, что у мобилизованного есть медицинские справки о заболевании из районной больницы и Курганской областной больницы. Однако «ввиду непредставления истцом в военный комиссариат документов, подтверждающих наличие <…> жалоб на состояние здоровья, у военного комиссариата отсутствовала обязанность проведения военно-врачебной экспертизы и определения годности к военной службе по состоянию здоровья», — говорится в постановлении. Поэтому мужчина 26 сентября получил повестку, и уже 1 октября 2022 года был зачислен в ряды военной части. В настоящее время приговор обжалуется в областном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Шадринска не взял повестку по частичной мобилизации и подал в суд. Мужчина, имеющий на иждивении ребенка-инвалида, полагал, что имеет право на отсрочку по частичной мобилизации.