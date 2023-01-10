10 января 2023

В новогоднюю ночь тюменец зарезал мужчину после ссоры в кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло после конфликта в одном из ночных заведений Тобольска Фото:

Рано утром 1 января 2023 года 18-летний житель Тобольска (Тюменская область) зарезал мужчину после ссоры в одном из местных развлекательных заведений. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК.

«По версии следствия, 1 января 2023 года около 5 часов между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, расположенном в городе Тобольске, возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле общественного заведения, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения», — указано в публикации управления СК по Тюменской области.

Там уточнили, что от полученных ранений мужчина впоследствии скончался в одной из городских больниц. На нападавшего заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Рано утром 1 января 2023 года 18-летний житель Тобольска (Тюменская область) зарезал мужчину после ссоры в одном из местных развлекательных заведений. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. «По версии следствия, 1 января 2023 года около 5 часов между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, расположенном в городе Тобольске, возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле общественного заведения, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения», — указано в публикации управления СК по Тюменской области. Там уточнили, что от полученных ранений мужчина впоследствии скончался в одной из городских больниц. На нападавшего заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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