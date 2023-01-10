В новогоднюю ночь тюменец зарезал мужчину после ссоры в кафе

Рано утром 1 января 2023 года 18-летний житель Тобольска (Тюменская область) зарезал мужчину после ссоры в одном из местных развлекательных заведений. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК.
«По версии следствия, 1 января 2023 года около 5 часов между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, расположенном в городе Тобольске, возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле общественного заведения, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения», — указано в публикации управления СК по Тюменской области.
Там уточнили, что от полученных ранений мужчина впоследствии скончался в одной из городских больниц. На нападавшего заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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