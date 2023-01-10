10 января 2023

В ЯНАО мэр бесплатно отдал мусульманам мечеть, находящуюся на балансе города

Глава Губкинского Гаранин безвозмездно отдал городскую мечеть духовному управлению мусульман
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин подписал документы о передаче мечети религиозной организации Фото:

Власти Губкинского (ЯНАО) безвозмездно передали религиозной организации мечеть, находящуюся на балансе города. Как сообщается в документах на сайте ведомства, стоимость объекта составляет более 59 миллионов рублей.

«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман ЯНАО“ недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Губкинский: мечеть на 250 мест, расположенную по адресу: г. Губкинский, городской парк культуры и отдыха „Юбилейный“», — говорится в сообщении. Стоимость объекта оценивается более чем в 59 миллионов рублей.

Начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Екатерине Кирюхиной дали указание заключить с религиозной организацией договор безвозмездного пользования имуществом на один год. Документ подписал глава города Андрей Гаранин.

В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура вынудила администрацию отдать землю мусульманам. Власти передали права пользования мусульманской религиозной организации «Марьям» на мечеть, а не на землю, на которой она расположена, что привело к нарушениям.

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Власти Губкинского (ЯНАО) безвозмездно передали религиозной организации мечеть, находящуюся на балансе города. Как сообщается в документах на сайте ведомства, стоимость объекта составляет более 59 миллионов рублей. «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман ЯНАО“ недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Губкинский: мечеть на 250 мест, расположенную по адресу: г. Губкинский, городской парк культуры и отдыха „Юбилейный“», — говорится в сообщении. Стоимость объекта оценивается более чем в 59 миллионов рублей. Начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Екатерине Кирюхиной дали указание заключить с религиозной организацией договор безвозмездного пользования имуществом на один год. Документ подписал глава города Андрей Гаранин. В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура вынудила администрацию отдать землю мусульманам. Власти передали права пользования мусульманской религиозной организации «Марьям» на мечеть, а не на землю, на которой она расположена, что привело к нарушениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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