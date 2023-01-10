В ЯНАО мэр бесплатно отдал мусульманам мечеть, находящуюся на балансе города

Глава Губкинского Гаранин безвозмездно отдал городскую мечеть духовному управлению мусульман

Андрей Гаранин подписал документы о передаче мечети религиозной организации Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти Губкинского (ЯНАО) безвозмездно передали религиозной организации мечеть, находящуюся на балансе города. Как сообщается в документах на сайте ведомства, стоимость объекта составляет более 59 миллионов рублей.

«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман ЯНАО“ недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Губкинский: мечеть на 250 мест, расположенную по адресу: г. Губкинский, городской парк культуры и отдыха „Юбилейный“», — говорится в сообщении. Стоимость объекта оценивается более чем в 59 миллионов рублей.

Начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Екатерине Кирюхиной дали указание заключить с религиозной организацией договор безвозмездного пользования имуществом на один год. Документ подписал глава города Андрей Гаранин.

В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура вынудила администрацию отдать землю мусульманам. Власти передали права пользования мусульманской религиозной организации «Марьям» на мечеть, а не на землю, на которой она расположена, что привело к нарушениям.