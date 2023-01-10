В ЯНАО мэр бесплатно отдал мусульманам мечеть, находящуюся на балансе города

Андрей Гаранин подписал документы о передаче мечети религиозной организацииФото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Власти Губкинского (ЯНАО) безвозмездно передали религиозной организации мечеть, находящуюся на балансе города. Как сообщается в документах на сайте ведомства, стоимость объекта составляет более 59 миллионов рублей.
«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман ЯНАО“ недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Губкинский: мечеть на 250 мест, расположенную по адресу: г. Губкинский, городской парк культуры и отдыха „Юбилейный“», — говорится в сообщении. Стоимость объекта оценивается более чем в 59 миллионов рублей.
Начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Екатерине Кирюхиной дали указание заключить с религиозной организацией договор безвозмездного пользования имуществом на один год. Документ подписал глава города Андрей Гаранин.
В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура вынудила администрацию отдать землю мусульманам. Власти передали права пользования мусульманской религиозной организации «Марьям» на мечеть, а не на землю, на которой она расположена, что привело к нарушениям.
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Власти Губкинского (ЯНАО) безвозмездно передали религиозной организации мечеть, находящуюся на балансе города. Как сообщается в документах на сайте ведомства, стоимость объекта составляет более 59 миллионов рублей. «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман ЯНАО“ недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Губкинский: мечеть на 250 мест, расположенную по адресу: г. Губкинский, городской парк культуры и отдыха „Юбилейный“», — говорится в сообщении. Стоимость объекта оценивается более чем в 59 миллионов рублей. Начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Екатерине Кирюхиной дали указание заключить с религиозной организацией договор безвозмездного пользования имуществом на один год. Документ подписал глава города Андрей Гаранин. В администрацию Губкинского агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе прокуратура вынудила администрацию отдать землю мусульманам. Власти передали права пользования мусульманской религиозной организации «Марьям» на мечеть, а не на землю, на которой она расположена, что привело к нарушениям.