На бывшем заводе сенатора Муратова ищут начальника гражданской обороны

Начальнику гражданской обороны готовы платить до 36 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На оборонное предприятие «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, ищет сотрудника на должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее объявление размещено на портале hh.ru.

«АО «СКТБ «Курганприбор» требуется начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Требования: высшее техническое образование, подготовка по специальной программе, стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Заработная плата: 31 000 — 36 000 рублей», — говорится в объявлении. В обязанности начальника штаба ГО и ЧС входит непосредственное руководство его работой и организация пожарно-профилактической работы.

Кроме того, на «Курганприборе» открыты вакансии начальников химической и металлографической лабораторий, бюро промышленной санитарии. На руководящих должностях готовы платить зарплату от 31 700 рублей. Начальнику отдела энергетических установок готовы платить от 55 200 рублей в месяц. Начальник прессовочного участка обещают заработную плату до 80 тысяч рублей, замначальнику цеха по производству — до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на оборонном заводе «Курганприбор» набирают руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Сотрудникам с опытом работы не менее трех лет обещают платить более 52 тысяч рублей. Также сообщалось, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Курганской области открыто порядка четырех тысяч вакансий. По словам замгубернатора региона Владимира Архипова, самыми востребованными среди них: слесари, операторы станков с ЧПУ, сборщики и электрогазосварщики.