Из-за экономных покупателей в Тюмени парализовало работу крупного маркетплейса

Сотрудники тюменских офисов Wildberries сообщили о перегруженности пунктов выдачи заказов

12 января 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники ПВЗ не успевают обрабатывать поступающие посылки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за ажиотажа среди покупателей начались перебои в работе пунктов выдачи заказов Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане и сотрудники сервиса. «Оформляла заказ в приложении. Пункт выдачи находится в моем доме, никаких проблем с доставкой раньше не было. В этот раз приложение не дало оформить заказ на прежний адрес, а попросило выбрать другой, так как этот загружен. Заказывала при этом не крупногабаритный груз, а мелочевку. Первый раз такое», — рассказала тюменка Алена П. Корреспонденту URA.RU также удалось пообщаться с сотрудником ПВЗ Wildberries. Тот рассказал, что проблема перегруженности пунктов действительно существует. «Мы не успеваем оформлять поступающие посылки. Товаров приходит очень много. Несколько примерочных пришлось переоборудовать под склад. А еще много возвратов и нужно следить, чтобы посылки не перепутались», — сообщает сотрудник Wildberries. По его словам, такой ажиотаж связан с новогодними покупками, которые из-за праздников не были доставлены в срок и с сезонными распродажами, которые стартовали на многих маркетплейсах. Агентство направило запрос в пресс-центр сервиса Wildberries. Ответ на него ожидается. Вместо привычного пункта доставки тюменке предложили выбрать другой Читатель URA.RU

В Тюмени из-за ажиотажа среди покупателей начались перебои в работе пунктов выдачи заказов Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане и сотрудники сервиса. «Оформляла заказ в приложении. Пункт выдачи находится в моем доме, никаких проблем с доставкой раньше не было. В этот раз приложение не дало оформить заказ на прежний адрес, а попросило выбрать другой, так как этот загружен. Заказывала при этом не крупногабаритный груз, а мелочевку. Первый раз такое», — рассказала тюменка Алена П. Корреспонденту URA.RU также удалось пообщаться с сотрудником ПВЗ Wildberries. Тот рассказал, что проблема перегруженности пунктов действительно существует. «Мы не успеваем оформлять поступающие посылки. Товаров приходит очень много. Несколько примерочных пришлось переоборудовать под склад. А еще много возвратов и нужно следить, чтобы посылки не перепутались», — сообщает сотрудник Wildberries. По его словам, такой ажиотаж связан с новогодними покупками, которые из-за праздников не были доставлены в срок и с сезонными распродажами, которые стартовали на многих маркетплейсах. Агентство направило запрос в пресс-центр сервиса Wildberries. Ответ на него ожидается.