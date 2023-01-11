11 января 2023
10 января 2023

В ЯНАО продается роскошная квартира за 22 миллиона рублей. Фото

В Новом Уренгое продается четырехкомнатная винтажная квартира за 22 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое продается квартира с роскошным ремонтом за 22 млн рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу элитная четырехкомнатная квартира в престижном панельном доме. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, стоимость недвижимости составляет 22 миллиона рублей.

«Агентство недвижимости „INSIGHT“ продает четырехкомнатную квартиру в одном из престижных домов города Новый Уренгой ЖК „Снегири“. Именно эта квартира имеет ряд неоспоримых преимуществ: начиная от подборки и качества используемых материалов и предметов интерьера, заканчивая прекрасным видом из окна, приносящим настоящее эстетическое удовольствие», — говорится в объявлении.

Отмечается, что общая площадь квартиры 112,6 квадратных метров, санузел совмещенный. В квартире сделан дизайнерский ремонт. «Гармоничное сочетание изысканного вкуса, роскоши, романтики, винтажной старины и современных технологий — вот что являет собой эта роскошная квартира», — подчеркивается в объявлении. Продавец указал, что мебель изготовлена по индивидуальному проекту, а жилье не требует никаких вложений.

Агентство связалось с продавцом недвижимости по номеру, указанному в объявлении. Однако комментировать объявление о продаже там отказались.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое за 27 миллионов рублей продают элитную трехкомнатную квартиру с брендовой мебелью. По словам эксперта по недвижимости компании «Этажи», на данный момент есть три потенциальных покупателя, которые борются за эту квартиру.

В Новом Уренгое продается квартира с роскошным ремонтом за 22 млн рублей
В Новом Уренгое продается квартира с роскошным ремонтом за 22 млн рублей
В Новом Уренгое продается квартира с роскошным ремонтом за 22 млн рублей
В Новом Уренгое продается квартира с роскошным ремонтом за 22 млн рублей
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В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу элитная четырехкомнатная квартира в престижном панельном доме. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, стоимость недвижимости составляет 22 миллиона рублей. «Агентство недвижимости „INSIGHT“ продает четырехкомнатную квартиру в одном из престижных домов города Новый Уренгой ЖК „Снегири“. Именно эта квартира имеет ряд неоспоримых преимуществ: начиная от подборки и качества используемых материалов и предметов интерьера, заканчивая прекрасным видом из окна, приносящим настоящее эстетическое удовольствие», — говорится в объявлении. Отмечается, что общая площадь квартиры 112,6 квадратных метров, санузел совмещенный. В квартире сделан дизайнерский ремонт. «Гармоничное сочетание изысканного вкуса, роскоши, романтики, винтажной старины и современных технологий — вот что являет собой эта роскошная квартира», — подчеркивается в объявлении. Продавец указал, что мебель изготовлена по индивидуальному проекту, а жилье не требует никаких вложений. Агентство связалось с продавцом недвижимости по номеру, указанному в объявлении. Однако комментировать объявление о продаже там отказались. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое за 27 миллионов рублей продают элитную трехкомнатную квартиру с брендовой мебелью. По словам эксперта по недвижимости компании «Этажи», на данный момент есть три потенциальных покупателя, которые борются за эту квартиру.
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