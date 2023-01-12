12 января 2023
11 января 2023

Социальные проекты из ЯНАО получат президентскую поддержку

© Служба новостей «URA.RU»
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Проекты из ЯНАО получат почти 26 млн рублей президентских грантов на соцпроекты Фото:

Социально-ориентированные проекты из ЯНАО получат поддержку Фонда президентских грантов на условиях софинансирования. Информация об этом опубликована на странице фонда.

«Проекты „Автопробеги Заполярья“, „Подари одежду“, „Стойбище Вяп-тур“, „Геологическая тропа“, „Фестиваль татарской и башкирской культуры“ из ЯНАО получат софинансирование на реализацию. Всего выделено 25 957 345 рублей», — сообщается на сайте фонда президентских грантов.

Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года девять ямальских проектов получили поддержку от Фонда президентских грантов. На поддержку проектов было выделено 6,5 миллионов рублей.

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Социально-ориентированные проекты из ЯНАО получат поддержку Фонда президентских грантов на условиях софинансирования. Информация об этом опубликована на странице фонда. «Проекты „Автопробеги Заполярья“, „Подари одежду“, „Стойбище Вяп-тур“, „Геологическая тропа“, „Фестиваль татарской и башкирской культуры“ из ЯНАО получат софинансирование на реализацию. Всего выделено 25 957 345 рублей», — сообщается на сайте фонда президентских грантов. Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года девять ямальских проектов получили поддержку от Фонда президентских грантов. На поддержку проектов было выделено 6,5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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