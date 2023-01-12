Социальные проекты из ЯНАО получат президентскую поддержку

13 января 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Проекты из ЯНАО получат почти 26 млн рублей президентских грантов на соцпроекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Социально-ориентированные проекты из ЯНАО получат поддержку Фонда президентских грантов на условиях софинансирования. Информация об этом опубликована на странице фонда. «Проекты „Автопробеги Заполярья“, „Подари одежду“, „Стойбище Вяп-тур“, „Геологическая тропа“, „Фестиваль татарской и башкирской культуры“ из ЯНАО получат софинансирование на реализацию. Всего выделено 25 957 345 рублей», — сообщается на сайте фонда президентских грантов. Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года девять ямальских проектов получили поддержку от Фонда президентских грантов. На поддержку проектов было выделено 6,5 миллионов рублей.

Социально-ориентированные проекты из ЯНАО получат поддержку Фонда президентских грантов на условиях софинансирования. Информация об этом опубликована на странице фонда. «Проекты „Автопробеги Заполярья“, „Подари одежду“, „Стойбище Вяп-тур“, „Геологическая тропа“, „Фестиваль татарской и башкирской культуры“ из ЯНАО получат софинансирование на реализацию. Всего выделено 25 957 345 рублей», — сообщается на сайте фонда президентских грантов. Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года девять ямальских проектов получили поддержку от Фонда президентских грантов. На поддержку проектов было выделено 6,5 миллионов рублей.