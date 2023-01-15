В Тюмени будущих мобилизованных научат не бояться холода

Опытные спортсмены научат будущих военных поведению в ледяной воде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Молодых тюменцев, состоящих в мобилизационном резерве, научат не бояться холода и выполнять задачи в ледяной воде. Деньги от «Фонда президентских грантов» на эти цели получила тюменская «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания».

«Проект направлен на создание условий развития холодовой устойчивости организма и формирование терморегуляционного поведения в условиях низких температур мобилизационного резерва российской армии. Целевые группы: молодые люди от 18 до 35 лет, прошедшие воинскую службу по призыву и находящиеся в запасе», — говорится в паспорте проекта «Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания».

По словам авторов инициативы, в условиях проведения спецоперации существует необходимость обучения военнослужащих тому, как вести себя в условиях низких температур. В тюменских пунктах мобилизации уже проводят такие теоретические занятия. На них учат правилам поведения в холодной воде, тому, как сушить промокшую одежду без теплых помещений и прочему. Но нужна и практика.

В рамках занятий молодежь, находящуюся в резерве, полностью адаптируют к ледяной воде, температура которой +2 градуса. Для них также проведут лекции и мастер-классы от спортсменов по зимнему плаванию, а затем устроят соревнования. На эти цели «Фонд президентских грантов» выделил тюменским общественникам 805 тысяч рублей.