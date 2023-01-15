15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Тюмени экстренно эвакуировали сотрудников и студентов университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из бизнес-центра «Высоцкий». Екатеринбург, эвакуация, бц высоцкий
Студентов и персонал попросили покинуть университет после сообщения о бомбе (архивное фото) Фото:

В Тюмени прошла экстренная эвакуация сотрудников и обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий. В вузе происшествие назвали учебной тревогой, однако источники говорят о письме с угрозами, которое пришло на почту университета.

«В аграрном университете Северного Зауралья прошла экстренная эвакуация. Людей попросили быстро и без паники покинуть помещения», — сообщили URA.RU свидетели событий.

В приемной университета журналиста уверили, что эвакуация была плановой и учебной. Однако собственный источник агентства в силовых структурах сообщил другую версию. «Все корпуса эвакуировали из-за письма с угрозой минирования. Оно пришло на электронную почту университета», — рассказал URA.RU инсайдер.

Агентство запросило комментарий у правоохранительных органов. Ответы ожидаются.

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В Тюмени прошла экстренная эвакуация сотрудников и обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий. В вузе происшествие назвали учебной тревогой, однако источники говорят о письме с угрозами, которое пришло на почту университета. «В аграрном университете Северного Зауралья прошла экстренная эвакуация. Людей попросили быстро и без паники покинуть помещения», — сообщили URA.RU свидетели событий. В приемной университета журналиста уверили, что эвакуация была плановой и учебной. Однако собственный источник агентства в силовых структурах сообщил другую версию. «Все корпуса эвакуировали из-за письма с угрозой минирования. Оно пришло на электронную почту университета», — рассказал URA.RU инсайдер. Агентство запросило комментарий у правоохранительных органов. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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