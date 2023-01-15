В Тюмени экстренно эвакуировали сотрудников и студентов университета

16 января 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Студентов и персонал попросили покинуть университет после сообщения о бомбе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени прошла экстренная эвакуация сотрудников и обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий. В вузе происшествие назвали учебной тревогой, однако источники говорят о письме с угрозами, которое пришло на почту университета. «В аграрном университете Северного Зауралья прошла экстренная эвакуация. Людей попросили быстро и без паники покинуть помещения», — сообщили URA.RU свидетели событий. В приемной университета журналиста уверили, что эвакуация была плановой и учебной. Однако собственный источник агентства в силовых структурах сообщил другую версию. «Все корпуса эвакуировали из-за письма с угрозой минирования. Оно пришло на электронную почту университета», — рассказал URA.RU инсайдер. Агентство запросило комментарий у правоохранительных органов. Ответы ожидаются.

В Тюмени прошла экстренная эвакуация сотрудников и обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий. В вузе происшествие назвали учебной тревогой, однако источники говорят о письме с угрозами, которое пришло на почту университета. «В аграрном университете Северного Зауралья прошла экстренная эвакуация. Людей попросили быстро и без паники покинуть помещения», — сообщили URA.RU свидетели событий. В приемной университета журналиста уверили, что эвакуация была плановой и учебной. Однако собственный источник агентства в силовых структурах сообщил другую версию. «Все корпуса эвакуировали из-за письма с угрозой минирования. Оно пришло на электронную почту университета», — рассказал URA.RU инсайдер. Агентство запросило комментарий у правоохранительных органов. Ответы ожидаются.