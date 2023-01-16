Бывший курганский замгубернатора покинет руководящую должность

Леонид Пономарев (второй справа) покинет должность председателя курганской организации ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-замгубернатора Курганской области по социальной политике Леонид Пономарев, в настоящее время возглавляющий областную организацию Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в скором времени покинет свою должность. Об этом URA.RU сообщили источники из числа общественников.

«Леонид Федорович Пономарев уходит с должности председателя ветеранской организации», — проинформировали источники агентство. По их данным, 68-летний Пономарев оставит должность по состоянию здоровья.

Кто сменит бывшего чиновника на должности председателя, будет решать пленум. Вероятным преемником Пономарева называют Юрия Черкащенко. Бывший замначальника Курганского пограничного института ФСБ в настоящее время является председателем Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов при областном Совете ветеранов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области назначили нового военного комиссара. Руководить военкоматом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам стал Валихан Тутуков.