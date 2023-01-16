16 января 2023

Бывший курганский замгубернатора покинет руководящую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественного совета при департаменте здравоохранения. Курган, пономарев леонид, чернов владимир
Леонид Пономарев (второй справа) покинет должность председателя курганской организации ветеранов Фото:

Экс-замгубернатора Курганской области по социальной политике Леонид Пономарев, в настоящее время возглавляющий областную организацию Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в скором времени покинет свою должность. Об этом URA.RU сообщили источники из числа общественников.

«Леонид Федорович Пономарев уходит с должности председателя ветеранской организации», — проинформировали источники агентство. По их данным, 68-летний Пономарев оставит должность по состоянию здоровья.

Кто сменит бывшего чиновника на должности председателя, будет решать пленум. Вероятным преемником Пономарева называют Юрия Черкащенко. Бывший замначальника Курганского пограничного института ФСБ в настоящее время является председателем Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов при областном Совете ветеранов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области назначили нового военного комиссара. Руководить военкоматом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам стал Валихан Тутуков.

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Экс-замгубернатора Курганской области по социальной политике Леонид Пономарев, в настоящее время возглавляющий областную организацию Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, в скором времени покинет свою должность. Об этом URA.RU сообщили источники из числа общественников. «Леонид Федорович Пономарев уходит с должности председателя ветеранской организации», — проинформировали источники агентство. По их данным, 68-летний Пономарев оставит должность по состоянию здоровья. Кто сменит бывшего чиновника на должности председателя, будет решать пленум. Вероятным преемником Пономарева называют Юрия Черкащенко. Бывший замначальника Курганского пограничного института ФСБ в настоящее время является председателем Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов при областном Совете ветеранов. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области назначили нового военного комиссара. Руководить военкоматом по Кетовскому, Половинскому и Притобольному округам стал Валихан Тутуков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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