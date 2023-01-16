В Тюменской области на обочине дороги нашли мертвого мужчину и застреленную косулю

Причины смерти человека установят следователи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Аромашевском районе (Тюменская область) на обочине дороги нашли два трупа: застреленной косули, а возле нее — тело местного жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента региона.

«13 января в Аромашевском районе (на дороге Кротово — Б. Сорокино) в 35 метрах на обочине дороге обнаружена туша косули, добытой путем отстрела. Рядом найден труп местного жителя», — сообщили агентству в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области.

В следственном управлении СК РФ по региону информацию подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, на теле мужчины не нашли следов насилия. В данный момент проводятся экспертизы, с их помощью установят причину смерти жителя области.