16 января 2023

В Тюменской области на обочине дороги нашли мертвого мужчину и застреленную косулю

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, следственный комитет
Причины смерти человека установят следователи Фото:

В Аромашевском районе (Тюменская область) на обочине дороги нашли два трупа: застреленной косули, а возле нее — тело местного жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента региона.

«13 января в Аромашевском районе (на дороге Кротово — Б. Сорокино) в 35 метрах на обочине дороге обнаружена туша косули, добытой путем отстрела. Рядом найден труп местного жителя», — сообщили агентству в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области.

В следственном управлении СК РФ по региону информацию подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, на теле мужчины не нашли следов насилия. В данный момент проводятся экспертизы, с их помощью установят причину смерти жителя области.

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В Аромашевском районе (Тюменская область) на обочине дороги нашли два трупа: застреленной косули, а возле нее — тело местного жителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента региона. «13 января в Аромашевском районе (на дороге Кротово — Б. Сорокино) в 35 метрах на обочине дороге обнаружена туша косули, добытой путем отстрела. Рядом найден труп местного жителя», — сообщили агентству в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области. В следственном управлении СК РФ по региону информацию подтвердили. Как отметили в пресс-службе ведомства, на теле мужчины не нашли следов насилия. В данный момент проводятся экспертизы, с их помощью установят причину смерти жителя области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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