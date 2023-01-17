Тюменцам предлагают приобрести пекарню по цене трехкомнатной квартиры

Цена сделки — 58 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — пекарню. Соответствующее объявление об этом опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 58 миллионов рублей. Примечательно, за аналогичную стоимость в Тюмени продается трехкомнатная квартира площадью 144 квадратных метра в элитном доме.

«Продается пекарня — круглосуточно работающее предприятие более 10 лет. Наработана клиентская база, налажены многолетние отношения с поставщиками», — говорится в тексте объявления. Продавец установил цену продажи — 58 миллионов рублей. Помимо хлеба, предприятие занимается производством макаронных изделий.

В объявлении указано, что общая площадь помещений составляет более одиннадцати тысяч квадратных метров. Земельный участок находится в собственности продавца. Предприятие находится в черте города и имеет хорошую транспортную развязку, сообщает продавец.

За аналогичную сумму на сайте Avito предлагают приобрести трехкомнатную квартиру в элитном доме в Тюмени. «Это 9-этажный дом бизнес-класса. Ремонт будет выполнен по дизайн-проекту, все импортные материалы и техника уже закуплены, сейчас таких уже не купить», — указал продавец.