17 января 2023

В Тюмени продают «хлебный» бизнес по цене элитной квартиры. Фото

Тюменцам предлагают приобрести пекарню по цене трехкомнатной квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена сделки — 58 миллионов рублей Фото:

Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — пекарню. Соответствующее объявление об этом опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 58 миллионов рублей. Примечательно, за аналогичную стоимость в Тюмени продается трехкомнатная квартира площадью 144 квадратных метра в элитном доме.

«Продается пекарня — круглосуточно работающее предприятие более 10 лет. Наработана клиентская база, налажены многолетние отношения с поставщиками», — говорится в тексте объявления. Продавец установил цену продажи — 58 миллионов рублей. Помимо хлеба, предприятие занимается производством макаронных изделий.

В объявлении указано, что общая площадь помещений составляет более одиннадцати тысяч квадратных метров. Земельный участок находится в собственности продавца. Предприятие находится в черте города и имеет хорошую транспортную развязку, сообщает продавец.

За аналогичную сумму на сайте Avito предлагают приобрести трехкомнатную квартиру в элитном доме в Тюмени. «Это 9-этажный дом бизнес-класса. Ремонт будет выполнен по дизайн-проекту, все импортные материалы и техника уже закуплены, сейчас таких уже не купить», — указал продавец.

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Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — пекарню. Соответствующее объявление об этом опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 58 миллионов рублей. Примечательно, за аналогичную стоимость в Тюмени продается трехкомнатная квартира площадью 144 квадратных метра в элитном доме. «Продается пекарня — круглосуточно работающее предприятие более 10 лет. Наработана клиентская база, налажены многолетние отношения с поставщиками», — говорится в тексте объявления. Продавец установил цену продажи — 58 миллионов рублей. Помимо хлеба, предприятие занимается производством макаронных изделий. В объявлении указано, что общая площадь помещений составляет более одиннадцати тысяч квадратных метров. Земельный участок находится в собственности продавца. Предприятие находится в черте города и имеет хорошую транспортную развязку, сообщает продавец. За аналогичную сумму на сайте Avito предлагают приобрести трехкомнатную квартиру в элитном доме в Тюмени. «Это 9-этажный дом бизнес-класса. Ремонт будет выполнен по дизайн-проекту, все импортные материалы и техника уже закуплены, сейчас таких уже не купить», — указал продавец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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